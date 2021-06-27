اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق جميع المحافظات وزارة التربية العراقية

اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق سوف نضع بين أيديكم اليوم آخر مستجدات الأخبار حول ظهور اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق، حيث ينتظرها الطلاب داخل جميع المحافظات العراقية المختلفة اليوم بفارغ الصبر، لمعرفة مدى قبولهم من عدمه، واليوم سوف نتعرف على موعد الكشف عن النتائج، وكذلك الطريقة الصحيحة التي يمكنكم من خلالها معرفة إذا كان تم قبول اسمك من ضمن الناجحين أم لا، فقط تابعوا معنا الأسطر القليلة القادمة.

اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الكشف عن اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق، وبخاصة في مدارس المحافظات العراقية البصرة وميسان وذي قار، والتي ظهرت اليوم بالفعل عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها عبر شبكة الانترنت، وأكدت مصادر داخل الوزارة أن عملية القبول تمت وفق مجموعة كبيرة جداً من الشروط التي وجت أن تتوفر في الطالب الناجح، والتي كانت الوزارة قد أعلنت عنها من قبل، أثناء فترة التقديم، حيث تمت العملية بشفافية تامة، وبدون اي تدخل لأي أطراف للوساطة، أو المحسوبية، وهو ما يجعل الطلاب وأهاليهم في حالة اطمئنان على النتائج الخاصة بهم وبأولادهم، ويبدأوا العام الدراسي الجديد في مدارسهم بمنتهى الأمان والمصداقية.

أعداد اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق

أعلنت مصادر مسؤلة داخل وزارة التعليم والتربية داخل دولة العراق، وبالأخص في القسم المعنى بالمسابقة في مدن البصرة وميسان وذي قار عن أعداد اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق، حيث نجح من محافظة ذي قار 8 طلاب في الصف الأول المتوسط، و12 طالب في الصف الرابع الابتدائي، كما نجح نحو 7 طلاب في محافظة ميسان للصف الأول المتوسط، و 10 للصف الرابع الابتدائي، فيما جاءت محافظة البصرة ب 11 طالب للصف الرابع الابتدائي.

الاعلان عن اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق

يمكنك الاطلاع على اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين 2021 العراق في البصرة وميسان وذي قار للصف الرابع الابتدائي، والصف الأول المتوسط لهذا العام الدراسي، للمستوى الثالث، والتي جاءت الكشوفات الخاصة بهم كما أعلنت عنها الوزارة في الموقع الرسمي الخاص بها كالتالي.