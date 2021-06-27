“عاجل الآن” ننشر أسماء الطلبة الأوائل عبر موقع المربع الإلكتروني ونسب نتيجة الثانوية العامة الكويتية

موقع المربع الإلكتروني من أهم المواقع وأكثرها بحثاً الآن من قبل 50 ألف طالب وطالبة هم عدد طلاب الثانوية العامة الكويتية الذين أدوا الامتحانات خلال الفترة من 2021/06/08 حتى يوم 2021/06/24 في ظل ظروف احترازية شديدة وضعتها وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة الكويتية ووزارة الداخلية التي أمنت الامتحانات واليوم يتم إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية ورابط المربع الإلكتروني من خلال عقد وزير التربية مؤتمر صحفي لعرض نسبة النجاح العامة وأسماء أوائل الصف الثاني الثانوي على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى دولة الكويت.

نسب النجاح العامة للصف الثاني عشر للمتقدمين والحاضرين

فيما يلي نسب النجاح لجميع الأقسام بالنسبة لعدد الحاضرين والمتقدمين للامتحان.

نسبة النجاح للقسم العلمي 91.22% للمتقدمين والحاضرين من حيث عدد الطلاب.

نسبة النجاح العامة للقسم الأدبي لعدد الحاضرين 96.92%، وبالنسبة لعدد المتقدمين بلغت 90.17%.

نسبة النجاح العامة للقسم الديني لعدد المتقدمين بلغ 88.26%، وبالنسبة لعدد الحاضرين بلغت نسبة النجاح العامة 79.81%.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج

يمكن لجميع طلاب الصف الثاني عشر الثانوية العامة الدخول عبر المربع الإلكتروني بالرقم المدني وأتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج.

الدخول على رابط المربع الإلكتروني app.moe.edu.ku. تحديد الصف الثاني عشر. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة الرقم المدني. الضغط على عرض النتائج.

موقع وزارة التربية الكويتية

هيأت وزارة التربية الكويتية أكثر من موقع لمعرفة النتائج ومن أهم المواقع والموقع الرئيسي هو موقع وزارة التربية الذي يبحث عنه الطلاب مباشراً لمعرفة نتائج جميع المراحل التعليمية، وكانت وزارة التربية قد نبهت إلي أن النتائج سوف تكون متاحة بالمدارس بداية من صباح غداً الأحد 2021/06/27 وشددت على اتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عنها من قبل وزارة الصحة.

نتيجة الصف الثاني عشر 2021

تشير التسريبات التي ستتحقق خلال اللحظات القليلة القادمة إلي أرتفاع نتيجة الشهادة الثانوية العامة هذا العام لعدة أسباب منها أن الأسئلة التي وضعت هذا العام هي متوسطة المستوى في مستوى الطالب المتوسط مراعاتاً للظروف التي مر بها الطلاب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

موقع المربع الإلكتروني

كانت وزارة التربية بالإضافة إلي موقع وزارة التربية، والمربع الإلكتروني قد أتاحت النتيجة عبر الهاتف النقال عن طريق أتاحت تنزيل تطبيق اندورويد ios للهواتف الذكية والتي يمكن من خلالها الاطلاع على النتائج بسهولة من أي مكان في الكويت.

نتائج الشهادة الثانوية العامة الكويتية

بعد نهاية المؤتمر الصحفي للوزير سوف تكون النتائج متاحة مباشراً ويمكن للطلاب الإطلاع عليها بالرقم السري بالنسبة للطلاب الأجانب الغير كويتين، وبالرقم المدني للطلاب الكويتين.