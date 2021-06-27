رابط ظهور نتائج امتحانات الأساس برقم الجلوس بولاية الخرطوم 2021

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تعتبر نتائج امتحانات الأساس في السودان لعام 2021 أكثر ما يشغل بال كل ولي أمر في جميع ولايات السودان، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجمهورية السودانية يوم أمس الموافق 26 يونيو 2021 عن ظهور نتائج امتحانات الأساس للعام الدراسي الحالي في جميع الولايات داخل الجمهورية السودانية، لذلك نجد أن عملية البحث على كلمة الاستعلام عن نتائج امتحانات شهادة الأساس برقم الجلوس هي أكثر الكلمات بحثا في السودان حاليا على جميع محركات البحث، أو الكثير يبحث عن رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية التعليم السودانية، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة معرفة نتائج امتحانات الأساس برقم الجلوس 2021.رابط نتائج امتحانات الأساس برقم الجلوس بولاية الخرطوم 2022
أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية أن نتيجة امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم قد ظهرت وأنه سيتم الإعلان عن ظهور نتائج شهادة الأساس في باقي الولايات عما قريب وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية وهو نفس الموقع الذي ظهرت عليه نتائج ولاية الخرطوم، والجدير بالذكر بأن نسبة النجاح في امتحانات شهادة الأساس وصلت 78% بنهر النيل، ويأتي هذا بخلاف العام السابق والتي كانت نسبة النجاح به وصلت إلى 88 بالمائة، والجدير بالذكر أيضا أن النسبة العامة للنجاح وصلت 70% في نتائج جميع طلاب شهادة الأساس.خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2021 برقم الجلوس
مرت خلال الأيام القليلة السابقة حالة من التوتر والقلق والخوف على جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في كل ولايات جمهورية السودان، وذلك قبل الإعلان عن النتائج، كما صرح المسؤولين بوزارة التربية والتعليم السودانية بأن جميع نتائج شهادة الأساس 2021 ستظهر بصورة متتالية في جميع الولايات، والجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور وولاية شمال كردفان قد ظهرت بالفعل، ويستطيع جميع الطلاب الاطلاع على نتائج شهادة الأساس 2021 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية وهي:
- قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وهو sudanresult com.
- قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.
- يجب تحديد اسم الولاية التابع لها الطالب.
- أخيرا قم بالنقر على أيقونة ( بحث عن النتيجة ).
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تعتبر نتائج امتحانات الأساس في السودان لعام 2021 أكثر ما يشغل بال كل ولي أمر في جميع ولايات السودان، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجمهورية السودانية يوم أمس الموافق 26 يونيو 2021 عن ظهور نتائج امتحانات الأساس للعام الدراسي الحالي في جميع الولايات داخل الجمهورية السودانية، لذلك نجد أن عملية البحث على كلمة الاستعلام عن نتائج امتحانات شهادة الأساس برقم الجلوس هي أكثر الكلمات بحثا في السودان حاليا على جميع محركات البحث، أو الكثير يبحث عن رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية التعليم السودانية، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة معرفة نتائج امتحانات الأساس برقم الجلوس 2021.رابط نتائج امتحانات الأساس برقم الجلوس بولاية الخرطوم 2022
أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية أن نتيجة امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم قد ظهرت وأنه سيتم الإعلان عن ظهور نتائج شهادة الأساس في باقي الولايات عما قريب وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية وهو نفس الموقع الذي ظهرت عليه نتائج ولاية الخرطوم، والجدير بالذكر بأن نسبة النجاح في امتحانات شهادة الأساس وصلت 78% بنهر النيل، ويأتي هذا بخلاف العام السابق والتي كانت نسبة النجاح به وصلت إلى 88 بالمائة، والجدير بالذكر أيضا أن النسبة العامة للنجاح وصلت 70% في نتائج جميع طلاب شهادة الأساس.خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2021 برقم الجلوس
مرت خلال الأيام القليلة السابقة حالة من التوتر والقلق والخوف على جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في كل ولايات جمهورية السودان، وذلك قبل الإعلان عن النتائج، كما صرح المسؤولين بوزارة التربية والتعليم السودانية بأن جميع نتائج شهادة الأساس 2021 ستظهر بصورة متتالية في جميع الولايات، والجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور وولاية شمال كردفان قد ظهرت بالفعل، ويستطيع جميع الطلاب الاطلاع على نتائج شهادة الأساس 2021 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية وهي:
- قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وهو sudanresult com.
- قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.
- يجب تحديد اسم الولاية التابع لها الطالب.
- أخيرا قم بالنقر على أيقونة ( بحث عن النتيجة ).
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