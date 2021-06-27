رابط ظهور نتائج امتحانات الأساس برقم الجلوس بولاية الخرطوم 2021

تعتبر نتائج امتحانات الأساس في السودان لعام 2021 أكثر ما يشغل بال كل ولي أمر في جميع ولايات السودان، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجمهورية السودانية يوم أمس الموافق 26 يونيو 2021 عن ظهور نتائج امتحانات الأساس للعام الدراسي الحالي في جميع الولايات داخل الجمهورية السودانية، لذلك نجد أن عملية البحث على كلمة الاستعلام عن نتائج امتحانات شهادة الأساس برقم الجلوس هي أكثر الكلمات بحثا في السودان حاليا على جميع محركات البحث، أو الكثير يبحث عن رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية التعليم السودانية، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة معرفة نتائج امتحانات الأساس برقم الجلوس 2021.

أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية أن نتيجة امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم قد ظهرت وأنه سيتم الإعلان عن ظهور نتائج شهادة الأساس في باقي الولايات عما قريب وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية وهو نفس الموقع الذي ظهرت عليه نتائج ولاية الخرطوم، والجدير بالذكر بأن نسبة النجاح في امتحانات شهادة الأساس وصلت 78% بنهر النيل، ويأتي هذا بخلاف العام السابق والتي كانت نسبة النجاح به وصلت إلى 88 بالمائة، والجدير بالذكر أيضا أن النسبة العامة للنجاح وصلت 70% في نتائج جميع طلاب شهادة الأساس.

مرت خلال الأيام القليلة السابقة حالة من التوتر والقلق والخوف على جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في كل ولايات جمهورية السودان، وذلك قبل الإعلان عن النتائج، كما صرح المسؤولين بوزارة التربية والتعليم السودانية بأن جميع نتائج شهادة الأساس 2021 ستظهر بصورة متتالية في جميع الولايات، والجدير بالذكر أن النتائج الخاصة بولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور وولاية شمال كردفان قد ظهرت بالفعل، ويستطيع جميع الطلاب الاطلاع على نتائج شهادة الأساس 2021 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية وهي: