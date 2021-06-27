الجيش اليمنى يدمر مسيرتين حوثيتين غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأٍ عاجل، أشار الجيش اليمنى، إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية نجحت أيضًا في تدمير خمس مدرعات للحوثيين غرب مأرب.

وكانت الميليشيات شنت الجمعة، قصفاً عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان فى مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة.