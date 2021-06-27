القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443 السعودية لطلاب الثانوية العامة الشروط والمواعيد ورابط التسجيل

القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443 نجيب اليوم عن كافة اسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443، حيث يبحث اليوم ملايين الطلاب داخل محافظة نجران في المملكة العربية السعودية، وداخل المحافظات المختلفة أيضاً عن جميع التفاصيل اللازمة التي تمكنهم من تقديم استماراتهم الخاصة للجامعة، من أجل الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد، واليوم سوف نخبركم بالشروط الواجب توافرها في الطالب المتقدم، وكذلك الرابط الرسمي المباشر للتقديم، والخطوات الصحيحة التي تزيد من فرص الحصول على مقاعد لكم داخل احدى كليات الجامعة.

القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443

يعتبر القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443 واحدة من أهم الخطوات التي يمكن للطالب السعودي ان يمر بها خلال مسيرته التعليمية، حيث تعتبر واحدة من أهم الجامعات التعليمية الحكومية الموجودة في المنطقة، والقبول فيها يعد نوع من أنواع النجاح والتفوق والانتصار للطالب، حيث أعلنت الجامعة عن فتح بابها لتقديم استمارات مرحلتي البكالريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ، كما أعلنت عن الشروط العامة للقبولـ والتي سوف نوردها لكم بالتفصيل.

مواعيد وشروط القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443

أعلن الموقع الرسمي للجامعة عن المواعيد الصحيحة الخاصة بعملية القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443 وهي كالتالي.

مواعيد القبول

المرحلة الأولى (القبول الرئيسي): يبدأ من يوم السبت 23/1/1442هـ الموافق 3/7/2021م وينتهي يوم الخميس الموافق 28/11/1442هـ الموافق 8/7/2021 م.

المرحلة الثانية ( القبول الاحتياطي) يبدأ من يوم الاثنين 26/12/1442هـ الموافق 26/7/2021م، وينتهي يوم الثلاثاء 24/12/1442 هـ الموافق 3/8/2021م.

شروط القبول

أن يكون الطالب حاصل على الجنسية السعودية أو ولد لأم سعودية.

أن يكون ناجح في الثانوية العامة السعودية او أي شهادة معادلة لها خارج البلاد.

أن يكون حاصلا على شهادة حسن سير وسلوك.

أن لا يقل عمر الطالب عن 25 عام وعمر الطالبة عن 30 عام وقت التقديم.

أن يكون قد حصل على مجموع 50 درجة في الاختبار التحصيلي أو اعلى منها.

أن تكون المرة الاولى له للالتحاق بالجامعة ولم يسبق أن فصل منها.

أن لا يكون اسمه مسجل في أي جامعة أخرى.

رابط القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443

من أجل القبول والتسجيل في جامعة نجران 1443 اتبع التعليمات التالية.