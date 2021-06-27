رابط التسجيل في منصة ريف السعودية reef.gov.sa لدعم العاطلين عن العمل، تُعد منصة ريف السعودية منصة إلكترونية تعمل على تقديم الدعم المادي للأسر المنتجة وكذلك للعاطلين عن العمل، مما لاشك فيه أن المملكة العربية السعودية تشهد حركة توسعات وإصلاحات إقتصادية ضخمة، هدفها الأول والأخير تحقيق الرؤية المستقبلية لعام 2030، وتُمثل منصة ريف صورة من النظام الإصلاحي في المجال الزراعي.

منصة ريف السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعة عن نيتها في تقديم دعم مادي لأهل الريف وخاصة العاطلين في القطاع الزراعي، حتى يمكنهم من تطوير الإنتاج الزراعي ولقد شرطت الوزارة ببعض الشروط لمن يستحق الحصول على ذلك الدعم المالي وهي كالأتي:

وهي يلزم أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام

أن يكون المتقدم من عمال المجال الزراعي مع تقديم مايُثبت عمله

ألا يزيد راتب المتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي

يلزم للمتقدم حصوله على حساب بنكي نشط من أجل تسجيل منصة ريف به

عدم عمل الطالب للدعم أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة.

الدخول على البوابة الرسمية لمنصة ريف الإلكترونية

النقر على رابط الحصول على الدعم المالي

التقدم بإنشاء حساب خاص بالمستحق

تعبئة ما يتطلب من بيانات في الحقول الفارغة

إدخال الرمز المرئي الذي سوف يتم إرساله عبر رسالة نصية يتم إرسالها عبر هاتف الجوال الخاص بالمستحق

ربط الحساب المنشأ على منصة آي بالحساب البنكي الخاص بالمتقدم

في حالة تلقى المستحق دعم من برامج مختلفة فلابد ألا يتجاوز عدد البرامج عن ثلاث”علي ألا يتجاوز المبلغ الذي يحصل منه المستحق عن 54000 ريال

النقر في الحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في منصة ريف السعودية 1442

ويشترط تحرى الدقة في تعبئة البيانات، حيثُ أن الخطأ قد يتسبب في رفض طلب الدعم، ولقد حددت وزارة البيئة والزراعة والموارد المائية القطاعات التي تستحقالدعم منها قطاع مربي النحل لزيادة إنتاج عسل النحل ومربى الماشية وزارع الورد وكذلك البن، ولقد هدفت المنصة على تحسين المستوى المعيشي لأهل الريف، كذلك زيادة الإنتاج، وتحسين وتطوير القطاع الزراعي.