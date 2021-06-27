إصابة شخصين فى هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة للجيش الهندى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت مصادر هندية مطلعة، إنه يشتبه فى أن الهجوم تم باستخدام طائرة مسيرة، موضحين أن واحدا من الانفجارين وقع فى الثكنات العسكرية.

وبحسب الوكالة، قال أشيش موجى، أحد المتحدثين باسم سلاح الجو الهندى، إنه "وردت أنباء عن وقوع الانفجارين من منطقة فنية بالقاعدة، وتسبب واحد منهما فى إلحاق أضرار طفيفة" بسقف أحد المبانى، لافتًا إلى وجود إصابات جراء الهجوم.