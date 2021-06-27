الأمن العراقى يوقع بـ4 إرهابيين من داعش فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان الصادر عن خلية الإعلام الأمنى التابعة للقوات المشتركة العراقية، فقد "تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمثلت فى متابعة ومراقبة تحركات العناصر الإرهابية"، وأسفرت عن تمكن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من القبض على الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، فى مناطق متفرقة من العاصمة.

كما أشار البيان إلى أن الأربعة "عملوا مع عصابات داعش الإرهابية بصفات مختلفة، أبرزهم ما يسمى آمر مفرزة"، كما أنه زور هوية أحوال مدنية للتخفى عن أعين الأجهزة الأمنية.

وتواصل قوات الأمن العراقية عمليات أمنية منذ أشهر، لملاحقة بقايا تنظيم داعش فى البلاد، لاسيما فى المحافظات الحدودية القريبة من سوريا.