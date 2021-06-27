الصحة العالمية تحذر متلقى لقاح كورونا من خلع الكمامات

جدة - نرمين السيد - وقالت منظمة الصحة، إنه بالنسبة لمن حصلوا على جرعتى اللقاح، فإن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى، أمر ضرورى لحمايتهم من متحور "دلتا" الجديد.
وأعلنت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بصريح العبارة: "اللقاحات وحدها لن توقف انتقال المجتمع".
وقالت سيماو خلال مؤتمر صحفى من مقر منظمة الصحة العالمية فى جنيف، إن الناس بحاجة إلى الاستمرار فى استخدام الكمامات، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، والحفاظ على نظافة اليدين، والالتزام بالتباعد، وتجنب الزحام.
وأضافت "لا يزال هذا الأمر مهما للغاية، حتى لو تم تطعيمك، لأن انتقال العدوى عبر المجتمع مستمرة".
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