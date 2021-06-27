العراق: إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية نهائيًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الذى نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت المفوضية، إن سجل الناخبين العام تضمن نحو 24 مليوناً و30 ألف ناخب، من ضمنهم المواليد الجدد لأعوام 2001 و2002 و2003.

وأشار البيان إلى أن مجلس المفوضين قرر بالاجماع أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من عملية الاقتراع، مؤكدًا على أن "باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أُغلق نهائياً فى الأول من مايو".

كما نفت المفوضية العراقية نفيًا قاطعًا ما تتداوله وسائل الإعلام خلاف ذلك، واعتبرته مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.

وأكد البيان أنه "مع قرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقى فى العاشر من أكتوبر المقبل، يعمل موظفو مفوضية الانتخابات مع موظفى العقود بصورة متواصلة طوال أيام الأسبوع ولساعات متأخرة من العمل اليومى لإنجاز المهام الموكلة إليهم".