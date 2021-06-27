جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الذى نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت المفوضية، إن سجل الناخبين العام تضمن نحو 24 مليوناً و30 ألف ناخب، من ضمنهم المواليد الجدد لأعوام 2001 و2002 و2003.
وأشار البيان إلى أن مجلس المفوضين قرر بالاجماع أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من عملية الاقتراع، مؤكدًا على أن "باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أُغلق نهائياً فى الأول من مايو".
كما نفت المفوضية العراقية نفيًا قاطعًا ما تتداوله وسائل الإعلام خلاف ذلك، واعتبرته مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.
وأكد البيان أنه "مع قرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقى فى العاشر من أكتوبر المقبل، يعمل موظفو مفوضية الانتخابات مع موظفى العقود بصورة متواصلة طوال أيام الأسبوع ولساعات متأخرة من العمل اليومى لإنجاز المهام الموكلة إليهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية نهائيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.