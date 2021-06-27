كواليتي نت رابط نتائج الثانوية العامة بالكويت www.moe.edu.kw النتائج بالرقم المدني 2021

كواليتي نت نتائج الثانوية العامة 2021، تزايد البحث عن نتائج الثانوية العامة بالكويت عبر بوابة المربع الإلكتروني في الساعات الأخيرة، حيث إنه تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية مساء يوم السبت الموافق 26/6/2021، وأعلنت في مؤتمرها عن نسب النجاح والتقارير المتعلقة بالثانوية العامة بالكويت هذا العام.

نتائج الثانوية العامة بالكويت 2021

وقد أدى طلاب الثانوية العامة بالكويت في الأقسام العلمي والأدبي والديني في 10 أيام، في هذه الظروف الاستثنائية، والتي نجحت فيها الحكومة الكويتية في تيسير عملية الاختبارات وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية، وقد بلغ عدد طلاب شهادة الثانوية العامة بالكويت هذا العام 50 ألف طالب وطالبة.

وقد أعنلت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي في تويتر عن ظهور نتائج الثانوية العامة بالكويت، وهنأت في تغريدة لها طلابها وطالباتها خريجي الثانوية العامة، متمنين لهم دوام النجاح والتفوق.

نسب نجاح الثانوية العامة بالكويت 2021

وقد أعلنت وزارة التربية هذا العام في المؤتمر الخاص بها وعبر حسابها على تويتر عن تحسن ملحوظ في نتائج ونسب النجاح هذا العام في الثانوية العامة، حيث إنه نسبة النجاح في كل قسم كالتالي بالنسبة لعدد المتقدمين للاختبارات:

القسم العلمي: 91.22%.

القسم الأدبي: 90.17%.

التعليم الديني: 88.26%.

أما بالنسبة لنسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة بالنسبة لعدد الحاضرين فقد كانت نسب النجاح كالتالي:

القسم العلمي: 91.22%.

القسم الأدبي: 96.92%.

التعليم الديني: 97.81%.

رابط نتائج الثانوية العامة www.moe.edu.kw

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت بكل سهولة، وهذا إلكترونيا عن طريق موقع المربع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية، والذي تظهر عليه نتائج الطلاب ومنها نتائج طلاب الصف الثاني عشر، ويمكنك معرفة النتيجة عن طريق اتابع الخطوات التالية، فتابع معنا:

اذهب إلى موقع المربع الإلكتروني من خلال الرابط www.moe.edu.kw.

قم بالنقر على “نتائج الصف الثاني عشر”.

اكتب الرقم المدني الخاص بالطالب في خانة الرقم المدني.

اضغط على زر “بحث”، وهذا لتظهر لك نتيجة الطالب.

لقاء وزير التربية بخصوص الثانوية العامة بالكويت

وقد ظهر السيد وزير التربية الوزير/ علي المضف في لقاء تليفزيوني يوم إعلان نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت، وقد أعرب عن سعادته بإنجاز الاختبارات هذا العام في تلك الظروف الاستثنائية بنجاح، وقد قام بالتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، حيث تمت الاختبارات في ظروف استثنائية، وقد حدث تعاون بين وزارة التربية ووزارة الصحة في إتمام الاختبارات وفق الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها، وقد تمت بنجاح.

أسماء الطلبة الأوائل في الأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني

كما وقد أعلنت وزارة التربية الكويتية عن أسماء الطلاب الأوائل في القسمين العلمي والأدبي وقسم التعليم الديني وهذا بشكل رسمي عبر تغريدة عبر تويتر، ونهنئ نحن أسرة موقع ثقفني جميع الطلاب الناجحين والمتفوقين، ونسأل الله أن يديم لهم النجاح والتفوق في المرحلة القادمة، وقد تحدثنا عن موقع نتائج طلاب الكويت 2021 في مقال سابق فتابعونا.