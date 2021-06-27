توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد الأجر المحتسب لهذه الوظائف 1442

توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، فقد أعلنت اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً جديداً يتم تنفيذه بداية من اليوم والذي يفيد بالبدء في تطبيق القرار الخاص بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لجميع منشآت عمل القطاع الخاص، وقد قررت الوزارة بأن سوف يتم توطين هذه الفئة من الوظائف بنسبة تصل الي 25% لكل مجموعة، وقد أكدت وزارة الموارد أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه علي كافة المنشآت الخاصة بسوق العمل والتي تضم ويعمل بها 5 عاملين أو ما يزيد عن ذلك وفق التخصصات التي تم تحديدها، مع العمل علي استثناء المنشآت الصغيرة، وسوف نوضح لكم تفاصيل قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية.

توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

الوظائف المشمولة وفق قرار التوطين الجديد يشمل كل من وظائف هندسة الاتصالات بالإضافة الي تقنية المعلومات، علاوة علي ذلك وظائف تطوير التطبيقات وكذلك البرمجة والتحليل، ويشمل القرار وظائف الدعم الفني والعديد من وظائف الاتصالات الفنية.

وتسعي وزارة الموارد البشرية الي توفير العديد من الوظائف والتي سوف تصل الي ما يقرب من تسعة الآف فرصة وظيفية، علي أن تكون هذه الوظائف في مجال عمل الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع خطط من أجل إحداث نمو جيد بهذه الوظائف، وقد أعلنت الوزارة أنه تم احتساب الأجر الذي سوف يتم احتسابه للوظائف التي تم توطينها الخاصة بوظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن المقترح أن يبدأ الأجر من مبلغ 7 آلاف ريال لكافة المهن التخصصية ومبلغ 5 آلاف ريال لجميع المهن الفنية.

نسب التوطين للوظائف المعلنة

حددت وزارة الموارد نسب محددة لوظائف التوطين الجديدة والتي تم تحدديها كالتالي:

نسبة وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات تصل الي 25%. نسبة وظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل تصل الي 25%. نسبة وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات تصل الي 25%.

وظيفة مهندس حاسب آلي.

وظيفة مهندس اتصالات ومهندس شبكات.

وظيفة مهندس شبكات الأقمار الصناعية.

وظيفة مهندس إذاعة و تلفزة.

وظيفة مهندس بث إرسال.

وظيفة مهندس راديو و رادار طائرات.

وظيفة أخصائي تطوير البرمجيات.

وظيفة أخصائي هندسة.

وظيفة اختصاصي توثيق البرامج والنظم.

وظيفة مبرمج نظم بنك معلومات.

وظيفة محلل نظم عام.

وظيفة أخصائي تحليل الأعمال.

المهن المستهدفة لقرار توطين الوظائف

وغيرها من الوظائف التي يشملها قرار التوطين الذي تم تحديده من وزارة الموارد البشرية.