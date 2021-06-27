وفاة طفل واصابة اخر جراء سقوط أجزاء من سقف منزل في الكرك

دوت الخليج :- توفي، اليوم السبت، طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وأصيب آخر جراء سقوط أجزاء من سقف منزل قديم في بلدة غور المزرعة في لواء الأغوار الجنوبية.

وقال مصدر أمني إنه جرى تحويل الطفل المتوفى إلى الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي والمصاب إلى مستشفى الصافي الحكومي.