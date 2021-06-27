أخبار اليمن : عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 181.5 مليون حالة

عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 181.5 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت 181 مليونا، و561 ألف إصابة، تعافى منهم 166 مليونا ونحو 90 ألف مريض، في الوقت الذي تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 3 ملايين و933 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة يومنا هذا، سجلت دول العالم السبت 369 ألف و4 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,543 حالة وفاة.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (619,343 وفاة)، والبرازيل (512,819 وفاة)، والهند (395,780 وفاة)، والمكسيك (232,521 وفاة)، وبيرو (191,584 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،490,134 إصابة)، والهند (30,233,183 إصابة)، والبرازيل (18,386,894 إصابة)، وفرنسا (5,768,443 إصابة)، وروسيا (5,430,753 إصابة).

