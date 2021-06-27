محكمة أمن الدولة الأردنية تؤجل قضية الفتنة للأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت محكمة أمن الدولة فى الأردن، اليوم الأحد، تأجيل المحاكمة بقضية "الفتنة" المتهم فيها، رئيس الديوان الملكى الأردنى السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن زيد، المبعوث الأردنى السابق إلى السعودية، للأربعاء المقبل.





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