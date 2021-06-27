الآن رابط فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz لكشف نقاط التعليم الابتدائي والمتوسط 2021

ينتظر اولياء الأمور والطلاب الأن إظهار نتائج التعليم المتوسط والثانوي، ذلك ما أكدت ظهوره وزارة التربية الوطنية عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ .tharwa.education.gov.dz الذي خصصته الوزارة بهدف الحد من انتظار فيروس كورونا المستجد فالموقع مخصص للنتائج ولإتمام العملية التعليمية أيضاّ، وسنوضح لكم الأن كل ما هو متعلق بنتائج التعليم المتوسطوكيفية الأطلاع على كشف نتقاط التلاميذ عبر فضاء أولياء التلاميذ.

من هو موقع فضاء أولياء التلاميذ .tharwa.education.gov.dz

أحد أكبر المواقع التعليمية فى الجزائر أطلقته الوزارة بهدف مساعدت الطلاب والمعلمين فى إتمام العملية التعليمة عن بعد وتحقيق خطة التعليم الرقمي، فالموقع خصص لجميع المراحل التعليمية المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويتم الدخول عبر الموقع من خلال إتمام عملية التسجيل باتباع بعض الخطوات التي سنوضحها لكم الأن والدخول على النتائج للاطلاع على كشف النقاط.

أهم ما يميز موقع فضاء أولياء التلاميذ

تميز الموقع بالعديد من الامتيازات التي جعلت منه من اهم وأشهر الواقع الالكترونية تلك التي تمثلت في:

الموقع يوفر على الطلاب الذهاب للمدارس للاطلاع على النتائج وذلك بظهرها لهم عبر الموقع.

خصص الموقع لاتمام عملية التعليم عن بعد للحفاظ على صحة التلاميذ.

يمثل حلقة الوصل بين الطالب والمعلم لشرح الدروس من خلاله.

يوفر للأباء أمكانية متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم إلكترونياً.

الموقع خصص لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

يوفر الموقع شرح لدروس فى أمكان الطالب الرجوع إليها فى أي وقت.

تميز الموقع بسهولة استخدامة بالنسبة للطالب وولي الأمر والمعلمين.

موعد ظهور كشف نقاط التعليم المتوسط

أوضحت وزارة التربية الوطنية فى الجزائر أن نتائج التعليم المتوسط سيتم الأعلان عنها يوم التاسع عشر من شهر جوان، مؤكده أن الاستعلام عن النتائج سيتم توافره عبر الموقع فور ظهورها.

كيفية الاطلاع على كشف نقاط التعليم المتوسط عبر فضاء أولياء التلاميذ

يمكن الاطلاع على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: