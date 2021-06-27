المركبات المحجوزة إلكترونيًا وطريقة الاستعلام عنها عبر منصة أبشر واحدة من الخدمات الجديدة المميزة التي تقدمها هذه المنصة الرائعة حرصًا منها على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بكيفية حجز مركبة من خلال شبكة الإنترنت، مع معرفة كيفية متابعة هذه الخطوات حتى استلام المركبة بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية بذلك.

طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

تتيح منصة أبشر الإلكترونية هذه الخدمة حتى يستطيع كل مستخدم الاستعلام عن حجز المركبة الخاصة بها متضمنًا اسم المكان المخصص للحجز وكذلك الموعد المحدد لاستلام المركبة السابق حجزها.

أوضحت طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر من خلال موقعها على تطبيق تويتر، وذلك عبر الدخول إلى الخدمة المخصصة بالمركبات يلي ذلك الضغط على الاستعلام عن الحجز.

خطوات خدمة بيع المركبات خلال منصة أبشر

توفر أبشر عدد قليل من الخطوات المتبعة للحصول على مبايعة للمركبات بشكل إلكتروني وهي كالآتي:

الولوج إلى موقع أبشر الإلكتروني الرسمي.

القيام باختيار قائمة مبايعة المركبة.

القيام بتحديد نوع المركبة محل البيع.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالمستخدم.

الضغط على الرز المدون عليه رفع الطلب.

كيفية التسجيل عل موقع أبشر الإلكتروني

يحتاج التسجيل على موقع أبشر الإلكتروني عدد ثلاث خطوات هي التالي:

تحديد التسجيل كمستخدم جديد.

القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم من اسم وكلمة مرور.

القيام بالضغط على زر تم لاستكمال خطوات التسجيل.

يجب عليك عزيزي المستخدم القيام بتفعيل الحساب الخاص بك من خلال الاستعانة بأحد الموظفين المعنيين داخل وحدة الأحوال المدنية، والقيام باستخدام الحساب البنكي الشخصي لك.

يلي استيفاء التسجيل وتفعيل الحساب تلقي المستخدم رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الشخصي به تكون متضمنة كلمة مرور خاصة للدخول على الحساب ولكن بشكل مؤقت.

لابد من الذهاب بعد ذلك إلى جهاز الخدمة الذاتية للقيام بالتأكيد على التسجيل عبر المنصة، مع الحرص على تسجيل بيانات رقم الهوية الشخصية وتدوين كلمة المرور المتصل عليها للدخول على الحساب.