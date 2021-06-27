رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت 1442 عبر المربع الإلكتروني

يبحث آلاف الطلاب والطالبات في دولة الكويت الآن عن رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر على محرك البجث الشهير “جوجل”، فمن المنتظر إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة وسط ترقب وانتظار من الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن الإنتهاء من كافة إجراءت التصحيح الذي تمت بكل دقة بالإضافة إلى التزام الجميع طلاب ومعلمين بكافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا منعاً لإنتشاره بين الطلاب في لجان الإمتحانات، ومن الجدير بالذكر أنه قد أعلن مسئول بوزارة التربية والتعليم الكويتية عن أن نتائج الطلاب هذا العام أفضل بشكل واضح عن نتائجهم العام الماضي حيث ارتفعت نسبة النجاح، ويعود هذا إلى الجهد الكبير المبذول من جانب الوزارة في الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنية في العملية التعليمية مما أدى إلى زيادة في استيعاب الطلاب للمنهج الدراسي، ونحن في موقعنا نعلم جيداً مدى حرص واهتمام طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم على معرفة النتيجة التي ستحدد مصيرهم التعليمي القادم، ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالكويت عبر المربع الإلكتروني، فإلى نص المقال.

نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت

منذ أن أعلنا على موقعنا عن قرب نتيجة الثانوية العامة بدولة الكويت وازدادت الأسئلة والإستفسارات التي تأتينا على موقعنا، فلا شك على أهمية هذه المرحلة الثانوية ضمن المراحل التعليمية لأبنائنا الطلاب حيث تلى هذه المرحلة مرحلة التعليم الجامعى، ونحيطكم علماً بأن وزارة التربية والتعليم الكويتية قد أطلقت موقع إلكتروني يُسمى المربع الإلكتروني مخصص لعرض نتيجة طلاب الصف الثاني عشر حرصاً على صحة وسلامة الطلاب ومنعاً للإزدحام في المدارس، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً قم بزيارة موقع وزارة التربية الكويتي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالبحث على الصفحة الرئيسية للموقع عن أيقونة الصف الثاني عش واضغط عليها.

ثالثاً سيتم طلب الرقم المدني قم بكتابته.

رابعاً أمامك كلمة بحث اضعط عليها لتظهر لك النتائج.

نتيجة الثانوية العامة بالكويت

قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بجهد كبير خلال الفترة الماضية حيث استطاعت أن تُكمل العلمية التعليمية وإقامة الإمتحانات في موعدها رغم الظروف الراهنة، وهذا إن دل يدل على مدى الجهد الذي بذلته الوزرة في الفترة الأخيرة مع الأخذ بكافة التدابير الإحترازية حرصاً على سلامة كلاً من المعلم والطالب أهم أركان العملية التعليمية، ومن ضمن جهود الوزارة أنها قامت بإنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله شرح المادة العلمية بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة مما جعل من العملية التعليمية عملية سهلة وممتعة وغير معقدة وأدى هذا إلى زيادة في مستوى إدراك الطالب ورفع معدل وعيه.

وزارة التربية الكويتية

أقامت وزارة التربية والتعليم الكويتية مؤتمراً صحفياً مساء يوم السبت الموافق 26 من شهر يونيو لعام 2021م وأعلنت فيه نسب نجاح الطلاب في العلمى والأدبي حيث وصلت نسب النجاح في القسم العلمي إلى 91.22 % بينما وصلت نسب النجاح في القسم الأدبي إلى 90.17%، وقامت وزارة التربية الكويتية بتهنئة كافة الطلاب الناجحين متمنين لهم دوام النجاح والتفوق في السنوات القادمة.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا به كل المعلومات والتفاصيل التي تهمكم بخصوص العملية التعليمية بدولة الكويت ونتيجة الإمتحانات للثانوية العامة لطلاب الصف الثاني عشر، ونحن على أتم الإستعداد للرد على كافة أسئلكم واستفساراتكم فقط اترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسوف نقوم بالرد عليه خلال ساعات قليلة