الكاظمي : العراق ماض في الربط الكهربائي مع الاردن و دول الخليج

دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة خلال لقاء متلفز مع قناة "العراقية": "بدأنا الربط الكهربائي مع دول الخليج، وأنجزنا 85 في المئة من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيكتمل الربط الكهربائي بالكامل مع دول الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أبرمت في شهر سبتمبر من العام 2019، اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين، داخل العراق 80 كيلومترا، وداخل دولة الكويت 220 كيلومترا، وذلك على هامش منتدى العراق للطاقة المنعقد آنذاك في العاصمة بغداد، حيث سيزود المشروع في حال اتمامه العراق بمئات الميغاواط من الطاقة الكهربائية.