بغداد ـ د.ب.أ: دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دول المنطقة إلى التكاتف جميعا لحفظ كرامة شعوبها وحق الأجيال القادمة بالحياة الكريمة.

وشدد الكاظمي ، في مقال بصحيفة “الصباح” الحكومية على أن “الاستقرار والسلم والتعاون والنمو والأمن المشترك في منطقتنا هي أهداف استراتيجية ستؤطر المرحلة المقبلة، ليس بوصفها تصورات وقراءات معزولة، بل لكونها تعبيرا على ضرورة مصيرية كلمة السر فيها استعادة الثقة واستعادة توازنات المنطقة التي يشكل العراق ركنا أساسيا فيها ، كما تشكل الدول الشقيقة والصديقة أركانا أساسية يتألف بها مجتمعة بيتنا المشترك”.

وأضاف أن “هناك بوادر ايجابية تلوح في منطقتنا ، وتحرك إرادات قياداتها السياسية نحو الشروع في التخفيف من الأزمات التي عصفت بها، وبذل كل مايتطلب لتغليب المشتركات وتصفير الأزمات واستعادة العمق التاريخي”.

وذكر أن “العراق شعبا ودولة خاض تجارب مريرة لم تقتصر انعكاساتها السلبية عليه فحسب، بل إنها طالت دول المنطقة وأدت إلى ارتدادات إقليمية ودولية لاتقل خطورة في تداعياتها وتعقيداتها عن تعقيد المشهد في العراق”.

وقال “إننا نتطلع لإشاعة قيم التلاقي والتسامح وحسن النية فيما بيننا أشقاء وجيران وشعوب وأمم لمواجهة عدونا المشترك واجتثاث جذوره وحواضنه من بلداننا في المنطقة بأسرها لأنه أصبح واضحا ماهو الإرهاب بأوجهه وواجهاته وبمنهجه التكفيري ونزعاته المنحرفة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يرى بوادر إيجابية للتخفيف من الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.