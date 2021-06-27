أخبار اليمن : الأمين العام يزور قناة اليمن اليوم ويشيد بتطورها النوعي

الأمين العام يزور قناة اليمن اليوم ويشيد بتطورها النوعيزار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن قناة اليمن اليوم، حيث كان في استقباله المدير العام التنفيذي محمد العميسي.

واطلع الأمين العام على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، مشيدا بمسار التطور النوعي في ما تقدمه القناة من أخبار وبرامج تلتزم الخط الوطني المناهض للعدوان والحصار، والمقاوم لمشاريع التقسيم التي تمولها وترعاها دول العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

وأكد الأمين العام الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام الوطنية في معركة الدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته واستقلاله واستقراره، وحث إدارة القناة والعاملين فيها على بذل المزيد من الجهود لترجمة توجهات المؤتمر وتوجيهات رئيسه الشيخ صادق أمين أبو راس الذي يضع المحافظة على الثوابت الوطنية في صدارة الأولويات.

كما أكد أهمية الكشف عن ممارسات الاحتلال وعملائه في المحافظات والمناطق المحتلة، وفضح جرائم العدوان، وآثار الحصار المفروض على الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية تبني خطاب وطني جامع، يعزز وحدة الجبهة الداخلية، والاصطفاف الوطني، كما أشار إلى أهمية إبراز الثقافة اليمنية والإرث الحضاري للشعب اليمني، والاهتمام بالمبدعين في مختلف المجالات.

