البرلمان العربى يكرم عددا من البرلمانيين والدبلوماسيين

جدة - نرمين السيد - كرم عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربي عددا من البرلمانيين والدبلوماسيين العرب فى الحفل الختامى للدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية التابعة للبرلمان العربى والذى أقيم تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.





وأشاد العسومى بالحضور الفاعل ونقاشات الضيوف ومقترحاتهم المتميزة التى ساهمت فى إنجاح أعمال وفعاليات الدبلومة التطبيقية الأولى حول "الدبلوماسية البرلمانية"، والتى نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربى، على مدار أكثر من شهرين ونصف، من اللقاءات الدورية والنقاشات البرلمانية عالية المستوى، مؤكداً أن مشاركتهم علامة مضيئة ودافع لنجاح هذه الدبلومة التطبيقية بفضل النقاشات والمبادرات التى تم اقتراحها من جانبهم.

وأكد العسومى، خلال كلمته الافتتاحية للحفل الذى أقيم بقاعة الأندلسية بمقر جامعة الدول العربية، أن فكرة إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربى، جاءت فى إطار إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربى، واعتماده "الدبلوماسية البرلمانية" كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته، ووفقا لسعى البرلمان العربى فى تفعيل "الدبلوماسية البرلمانية العربية" كإطار عام لتوجهاته المستقبلية إعلاءً للمصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.

كما أكد رئيس البرلمان العربى، أن هذه الخطوة جاءت إدراكاً من البرلمان العربى لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التى تواجه الدول والمجتمعات العربية، واستشعاراً لمسؤولية البرلمان العربى كممثلين للشعب العربي، واستجابةً لنداءات وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها .

ونوه بأن مركز الدبلوماسية البرلمانية سيعد كتاباً توثيقياً لأعمال الدبلومة التطبيقية، يتضمن المحاضرات والنقاشات والخلاصات التى تم التوصل إليها خلال المحاضرات التى عقدت خلال فاعليات الدبلومة التطبيقية الأولى حول "الدبلوماسية البرلمانية".

جاء ذلك بحضور أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، الدكتور مصطفى الفقى، الدكتورة مشيرة خطاب، السفير محمد العرابى والسفراء العرب والمندوبين لدى جامعة الدول العربية ومنسوبى الأمانات العامة ووزارات الخارجية.