الصومال ينهى محاكمة 21 من حركة الشباب الإرهابية بالإعدام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان السلطات القضائية، نفذت المحكمة العسكرية حكمًا بالإعدام فى 3 مدن بولاية بونتلاند، بواقع 18 عنصرًا فى جالكعيو، و2 فى جرووى، وعنصر فى قرطو.
ويأتى تنفيذ هذه العقوبة بحق المدانين من حركة الشباب الإرهابية بعد أحكام قضائية صدرت خلال الأسابيع الماضية، فى اتهامات تتعلق بتنفيذ اغتيالات وهجمات إرهابية.
واستمرت المحاكمة لأكثر من عام فى أروقة القضاء العسكرى، وانتهت باعترافهم بتنفيذ عمليات اغتيال طالت أكثر من 300 شخص من السياسيين ورجال الدين والصحفيين وشيوخ العشائر فى مدينة جالكعيو التابعة لمحافظة مدغ، بوسط الصومال.
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