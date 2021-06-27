جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، فى كلمته الافتتاحية للقمة الثلاثية، أن زيارة مصر والأردن هى رسالة مهمة إلى شعوبنا، مشيرا إلى أن العمل المشترك يحتاج إلى ترصين وتوحيد المواقف.





وقال الكاظمى، إن القمة "العراقية المصرية الأردنية" تنعقد فى فترة تاريخية مهمة، كما أنها رسالة لشعوبنا بأننا متعاضدون. وفيما يخص الأوضاع العراقية، قال الكاظمى، إن "العراق مر بتجربة قاسية فى مواجهة الإرهاب ونجحنا فى القضاء عليه"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى: القمة العراقية المصرية الأردنية رسالة لشعوبنا بأننا متعاضدون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.