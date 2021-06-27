استخراج نتائج امتحانات الكويت 2021 برقم الجلوس أو المدني moe.edu.kw

استخراج نتائج امتحانات الكويت 2021 ، والتي تم الإعلان عنها اليوم الأحد 27 يونيو 2021م، الموافق 17 من ذي القعدة للعام 1442هـ، من قبل وزارة التربية بدولة الكويت، وهي نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2020م / 2021م، الدور الأول، والتي ينتظرها كافة طلاب الثانوية العامة بالكويت، بشعبتيها العلمي والأدبي والتعليم الديني، وقد كسفت وزارة التربية بالكويت، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس، عن جدول أسماء الطلبة الأوائل، في القسمي العلمي والأدبي والتعليم الديني، للعام الدراسي 2021، وعن نسبة النجاح التي تجاوزت 95% من إجمالي طلاب المرحلة الثانوية، كما أعلنت عن جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021م، للمرحلة الثانوية لأقسام العلمي والأدبي والديني، ولطلاب المنازل، بعد أن تم اعتمدها من قبل الوكيل المساعد للتعليم العام، أسامة السلطان.

استخراج نتائج امتحانات الكويت 2021

إضافة إلى ما سبق، فالجدير بالعلم أن طلاب الثانوية العامة بالكويت، قاموا بتأدية اختبارات العام الدراسي 2020/2021م، وفق خطة إرشادية منظمة، وضعتها وزارة التعليم بالكويت، راعت فيها العبور بسلام من جائحة كورونا، عن طريق اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وقد دشنت وزارة التربية، بوابة الكويت التعليمية الإلكترونية، للهواتف الجوالة، بحيث يتابع عليها الطلاب وأولياء أمورهم، آخر مستجدات قرارات التعليم بالوزارة.

الرابط الرسمي لنتائج الطلاب الكويت 2021 برقم الجلوس أو الرقم المدني

في الختام لراغبي الاستعلام عن نتائج الثاني عشر بالرقم المدني، أو برقم الجلوس، نتائج الثانوية العامة الدور الأول الكويت، اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على موقع وزارة التربية بالكويت الإلكتروني الرسمي. يلي ذلك القيام بالضغط على اختيار نتائج الصف الثاني عشر. ثم القيام بالضغط على رابط نتائج امتحانات الكويت 2021م. في النهاية قم بكتابة رقم الجلوس، أو الرقم المدني، ثم الضغط على أيقونة بحث. وسوف تظهر لك نتيجة الطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عنها، مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتفوق.

جداول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة بالكويت 2021م

في النهاية نوضح ، جداول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية 2021، لكافة الأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني، والتي ستنطلق يوم 2 يوليو 2021م، وستنتهي يوم 15 يوليو 2021م بمشيئة الله، مع العلم أن تعليمات وزارة التربية بالكويت، أوضحت خطة سير امتحانات الدور الثاني، سوف تتم أيضًا بمراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.