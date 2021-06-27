فيديو للفاجعة.. 5 قتلى في سقوط منطاد

لقي 5 أشخاص مصرعهم، في أعقاب سقوط منطاد يعمل بالهواء الساخن في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الحادث وقع بعد أن تلف بالون المنطاد إثر تقاطعه مع خطوط الكهرباء بفعل هبوب رياح.

وأعلنت الشرطة مقتل قائد المنطاد و3 ركاب في مكان الحادث، عقب التحطم الذي وقع صباح السبت.

ونقل شخص خامس إلى مستشفى قريب متأثرا بجروح خطيرة، لكنه توفي في وقت لاحق.

والضحايا 3 رجال وامرأتان، وتتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما.

وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يخلف إصابة أي شخص على الأرض.

وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، فإن المنطاد سقط من ارتفاع 30 مترا، قبل أن يرتطم بالأرض وتشتعل فيه النيران.