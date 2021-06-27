الملك عبد الله يشيد بارتفاع مستوى التنسيق مع مصر والعراق

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، بارتفاع مستوى التنسيق بين المملكة ومصر والعراق.

وبدأت في بغداد، الأحد، أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، بمشاركة ملك الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وركزت القمة التي عقدت في القصر الحكومي في العاصمة العراقية، على تعزيز آلية التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدان الثلاثة ويخدم القضايا العربية، كما تناولت آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال القمة، أشاد الملك عبد الله الثاني بارتفاع مستوى التنسيق والزيارات المتبادلة على الصعيدين الثنائي والثلاثي.

وقال: "واجبنا تقوية جسور التعاون بين الدول الثلاث. وكلنا استعداد للوقوف مع الحكومة العراقية والشعب العراقي، وهذا واجب علينا".

وثمن عاهل الأردن كرم ضيافة العراق، مضيفا أنه "في كل مرة نزور فيها العراق، نلمس إصرار الشعب العراقي وقيادته على الاستمرار في مسيرة التقدم والتنمية".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الملك التقى السيسي على هامش أعمال القمة، حيث أكدا على "إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية".

وأوضحت الوكالة أن اللقاء تناول آليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا جهود الحد من آثار وباء كورونا الإنسانية والاقتصادية.

كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس.

وجدد الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما التقى الملك عبد الله الثاني رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على هامش القمة.

وجرى التأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين الأردن والعراق، والحرص على توطيدها.

وجدد الملك التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المستهدفة الحفاظ على وحدته واستقراره، وبما يخدم تطلعات شعبه العزيز في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.