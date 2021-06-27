زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب شمال باكستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجى الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 90 كيلومتراً بالقرب فى سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان، مشيرةً إلى أن سكان الشطر الشمالى من باكستان شعروا به، بما فى ذلك العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور ومناطق وادى سوات.

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