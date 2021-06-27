فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق بجرائم الاحتلال فى الشيخ جراح

وأشارت فى بيان اليوم إلى القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان، القاضى بتشكيل لجنة تحقيق دائمة فى جرائم وانتهاكات الاحتلال، والمستوطنين ضد القدس، ومقدساتها، ومواطنيها بشكل خاص والشعب الفلسطينى عامة، مطالبة فى الوقت نفسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وتنفيذه فورا.
وفى بيانها أدانت الوزارة تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة ضد أهالى حى الشيخ جراح، وفى بلدة سلوان، وأحيائها، والعدوان المتواصل عليها، بهدف ممارسة أقصى الضغوطات على حياتهم، ومقومات صمودهم، تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم، لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة.
وحملّت وزارة الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل، والتهجير القسرى للمواطنين المقدسيين، وتعدها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقى التى يحاسب عليها القانون الدولى، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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