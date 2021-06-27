ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى بفلوريدا الأمريكية إلى 9 قتلى

جدة - نرمين السيد - وأفادت عمدة مقاطعة ميامى ديد، دانييلا ليفين كافا، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن فرق الإنقاذ عثرت ‏اليوم على جثث أخرى تحت الأنقاض، كما كشفت عمليات البحث الجارية عن رفات بشرية آخرى، مؤكدة أن الفرق تواصل بحثها تحت أنقاض المبنى السكنى بعد ثلاثة أيام على ‏انهياره للعثور على الضحايا. ‏

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