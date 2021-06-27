أنتوني بلينكن يبحث مع حمدوك ”التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل” 

أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بحثا خلالها خاصة مسألة تطبيع الخرطوم علاقاتها مع إسرائيل.

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وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد براس، في بيان منشور على موقع وزارته، أن بلينكن وحمدوك ناقشا خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الأحد "التقدم الذي تم إحرازه في إحلال السلام وتطبيق الإصلاح السياسي والأمن والاقتصادي"، بالإضافة إلى "الاستقرار الإقليمي وتطبيق اتفاقات السلام التي أبرمها السودان والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أكد دعم واشنطن لحمدوك وحكومته الانتقالية، مضيفا أنها بحثا أيضا "مبادرة رئيس الوزراء السوداني الجديدة لترسيخ الوحدة الوطنية واتخاذ خطوات في سبيل تشكيل مجلس تشريعي جديد وإصلاح القوات المسلحة ودمج قوات أخرى فيها كجيش احترافي بالإضافة إلى تقديم العدالة والمساءلة".

ومن المقرر أن يعقد بلينكن اليوم في العاصمة الإيطالية روما أول اجتماع مع نظيره الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.