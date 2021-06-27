نتيجة الامتحانات في الكويت2021 الثانوية العامة بالرقم المدني ورابط موقع وزارة التربية

نتيجة الامتحانات في الكويت 2021 هو الخبر الذي ينتظره جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات خلال الفترة الحالية، حيث يصل عدد الطلبة والطالبات الذين ينتظرون معرفة وإعلان نتائج الثانوية العامة ” الصف الثاني عشر” إلي ما يقرب من 50 ألف طالب، ومن المعروف أن الطلبة و الطالبات قد قاموا من إنهاء اختبارات الصف الثاني عشر في الكويت خلال الفترة من 9 يونيو 2021 ميلادية حتي 19 من يونيو من نفس الشهر، وقد أشار الطلاب أن الامتحانات كانت سهلة وفي مستوي الطالب المتوسط، كما أشارت وزارة التربية و التعليم في دولة الكويت إلي أنه لم يتم إرسال أي شكوي أو مخالفات لوزارة التربية أثناء فترة الامتحانات، بالرغم من القلق الشديد الذي كان يتعرض له الطلبة و الطالبات وكذلك أولياء الأمور بسبب تفشي أزمة كورونا “كوفيد- 19 ” والذي أدي إلي إلغاء بعض المناهج الدراسية والفصول، إلا أن فترة الامتحانات قد مرت بسلام وأبدي الطلاب كامل الشكر والتقدير إلي الوزارة وما تقوم به من مجهود للتخفيف من ضغط الامتحانات علي ذويهم.

نتيجة الامتحانات في الكويت

من خلال المقال يمكنك معرفة رابط نتائج الصف الثاني عشر، وقد قامت وزارة التعليم الكويتية بالإشارة إلي أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثاني عشر في وقتاً مبكراً ، حيث لم يستغرق وقت تصحيح الامتحانات سوي أسبوع واحد فقط، وبالرغم من إنجاز الوزارة لمهمة التصحيح في هذا الوقت القصير إلا انه تم المراجعة و التدقيق و الرصد الأخير للتصحيح مرة أخري للتأكد من دقة نتائج الصف الثاني عشر،كما أشارت وزارة التعليم الكويتي إلي انه يمكن للطلبة و الطالبات من الدخول إلي منصة وزارة التعليم للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت2021ميلادية،عن الصف الدراسي الثاني عن طريق كتابة الاسم والرقم المدني من خلال الرابط التالي: http//:app.moe.edu.kw، وقد يلاحظ بعض من أبناءنا الطلبة و الطالبات بطئ موقع وزارة التربية، يرجع ذلك إلي الضغط الشديد الذي يواجه الموقع بسبب كثرة الأفراد الذين يرغبون في الاستعلام عن نتيحه الثانوية العامة بالكويت ، لذا يرجي المحاولة لأكثر من مرة للاطمئنان علي النتيجة، أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر فهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص وزارة التعليم الكويتي.

يجب الضغط علي أيقونة ” نتائج الصف الثاني عشر”.

يتم كتابة الرقم المدني في المكان المخصص لذلك، مع التأكد من كتابته بشكل صحيح.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

يجب الضغط علي أيقونة ” بحث” ، سوف يتم ظهور كافة البيانات الخاصة بكم بالدرجات.

موعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2021

بعد ظهور نتيجة الامتحانات في الكويت للصف الثاني عشر، نجد أن هناك فئة من الطلبة والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في الامتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكويت ، لذا قد قامت وزارة التربية و التعليم الكويتية بالإشارة إلي أن بدء امتحانات الدور الثاني سوف تكون بداية من الرابع من شهر يوليو القادم ،4/7/2021 ميلادية وحتي يوم الثالث عشر من نفس الشهر، وقد تم تخصيص هذه الأيام لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في الثانوية العامة، والشهادة الثانوية بقسميها الأدبي و العلمي، كما أشارت وزارة التربية و التعليم في دولة الكويت إلي أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 -2022 ميلادية، سوف يكون بالتزامن مع شهر سبتمبر من العام الحالي، كما تم الإشارة إلي انه سوف يتم بدء العمل للمعلمين والإداريين جميع العاملين في المدارس أيضاً في شهر سبتمبر، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلبة و الطالبات .