القضاء اللبناني يسمح لعميل إسرائيلي بمغادرة البلاد.. وتنديد

دوت الخليج :- قالت وسائل إعلام لبنانية؛ إن القضاء اللبناني سمح للعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد، الأمر الذي قوبل برفض وتنديد من قبل مؤسسات وهيئات.

ولفتت تلك الوسائل بينها صحيفة "الأخبار"، إلى أن قاضيا عسكريّا، سمح لغضبوني بمغادرة البلاد، وأعطى إشارة لأمن مطار بيروت بالسماح للعميل المذكور بالسفر.

وفي أول رد فعل، قالت هيئة ممثلي الأسرى المحررين في بيان لها؛ إن "القضاء العسكري في لبنان يضرب كل القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء (جيش لحد المنحل)، الذي أذاق اللبنانيين كل صنوف الإرهاب والتقتيل والإذلال، ومن جديد يبرهن القضاء العسكري في لبنان أن التعامل مع العدو الإسرائيلي ليس وجهة نظر فحسب، بل هو حق يتمتع به من أراد الخيانة والتعامل".

وتابع البيان قائلا: "القضاء العسكري في لبنان يظهر من جديد أن الاقتصاص من العملاء لا يجب أن يخضع لهؤلاء المتحللين من الكرامة الوطنية، فبعد جريمة إطلاق سراح العميل جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري، ومما شكله ذلك من طعن بشرف المحكمة العسكرية لناحية دورها في حماية لبنان من الإرهاب، سواء أكان إرهابا صهيونيّا أم التكفيري".

المصدر : عربي 21