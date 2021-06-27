تونس: إنقاذ 178 مهاجرًا وانتشال جثتين قبالة السواجل الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام تونسية، قال المنجى سليم، رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر للإغاثة فى ولاية مدنين، إن الوحدات البحرية بصدد نقل المهاجرين إلى ميناء الكتف فى مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية، بينما قام بنقل جثمانى مهاجرين اثنين إلى مدينة جرجيس المجاورة.

وأشار المسؤول التونسى إلى أن عمليات الإنقاذ كانت قرب منصة بحرية لإنتاج النفط، مضيفًا أن معظم المهاجرين كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية، وينحدرون من بنجلاديش ودول إفريقيا جنوب الصحراء، ومن مصر.

وكانت البحرية التونسية أعلنت، يوم الخميس الماضى، عن إنقاذ 267 مهاجرًا انطلقوا من زوارة الليبية فى أعلى حصيلة مهاجرين دفعة واحدة.