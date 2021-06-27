بلينكن: تطبيع علاقات إسرائيل ودول عربية ليس بديلا عن حل القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقال بليكن، فى تصريحات أدلى بها اليوم الأحد: "توجد نقاط خلاف مع إسرائيل ولكن أهدافنا مشتركة وملتزمون بأمنها"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.
وأضاف بلينكن أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار فى غزة.
كما لفت الوزير الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة لديها بعض الخلافات فى وجهات النظر مع تل أبيب، "ولكن الأساس فى علاقتنا التزام واشنطن بأمن إسرائيل".
وجاءت تصريحات بلينكن على هامش المحادثات التى أجراها مع نظيره الإسرائيلى، يائير لابيد، فى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، إن لدى تل أبيب تحفظات جدية على مفاوضات الاتفاق النووى مع إيران فى فيينا.
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