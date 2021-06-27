براتب 1900 ريال أحصل على تمويل شخصي بالتقسيط وبدون كفيل من إمكان للتمويل

براتب 1900 ريال سعودي ، أحصل على قرض شخصي، يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل، لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية، حيث تقدم شركة إمكان للتمويل بالسعودية، نوعين من التمويلات الشخصية المرنة، وهي التمويل الشخصي الميسر، والتمويل الشخصي الإضافي ، وهو ما سوف نتكلم عنه اليوم، من خلال موقع ثقفني اليوم.براتب 1900 ريال أحصل على تمويل لدى شركة إمكان
صممت شركة إمكان للتمويل بالسعودية، حلول تمويلية متنوعة للأفراد، متوفرة للعملاء السعوديين فقط، فيستطيع الآن العملاء السعوديين والمتقاعدين، طلب التمويل الشخصي الإضافي، لدى إمكان للتمويل، من خلال طلب التمويل عن طريق الموقع الإلكتروني، لشركة إمكان، والتمويل الإضافي من إمكان، يتميز بما يلي
- العملاء السعوديين والمتقاعدين الراغبين، في الحصول على التمويل الإضافي، من إمكان متاح لهم سداد، قيمة التمويل خلال فترة زمنية، تبدأ من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر.
- وكذلك يستطيع العملاء السعوديين ، والعاملين بالقطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع شبه الحكومي يحصلون، على مبلغ تمويل، يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.
- ولكن العملاء السعوديين والعاملين بالقطاع الخاص، يحصلون على مبلغ تمويل، يصل إلى 1500000 ريال سعودي.
- يتميز التمويل الشخصي الإضافي، من إمكان ، بأن التمويل لا يشترط وجود كفيل.
وفرت شركة إمكان للتمويل، بالمملكة حاسبة التمويل والتى تمكن العميل، من حساب قيمة القرض، وذلك عن طريق الدخول على الموقع ،الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل، ثم الدخول على التمويل الشخصي الإضافي، وإدخال بيانات التمويل، والحصول على قيمة التمويل، لدى شركة إمكان للتمويل.شروط التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية
حددت شركة إمكان للتمويل بالسعودية، عدد من الشروط والضوابط، والتى يجب توافرها، وذلك من أجل الحصول على القرض الإضافي، لدى إمكان للتمويل، وهو ماسوف نتعرف عليه الآن
- يشترط أن يكون المواطن السعودي ،المتقدم لا يقل عمره عن، 20 عام ولا يتعدى 60 عام.
- التمويل الإضافي من إمكان، متوفر للعملاء السعوديين، فقط العاملين بالقطاع، الحكومي والقطاع شبة الحكومي، والقطاع الخاص.
- يتمكن العملاء المتقاعدين، من طلب التمويل الإضافي، لدى إمكان للتمويل.
- 2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى، للراتب الشهري للمتقدم، و1900 ريال سعودي، هو الحد الأدنى لدخل العميل المتقاعد.
- تكون نسبة الاستقطاع 45%.
الوسوم
براتب 1900 ريال سعودي ، أحصل على قرض شخصي، يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل، لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية، حيث تقدم شركة إمكان للتمويل بالسعودية، نوعين من التمويلات الشخصية المرنة، وهي التمويل الشخصي الميسر، والتمويل الشخصي الإضافي ، وهو ما سوف نتكلم عنه اليوم، من خلال موقع ثقفني اليوم.براتب 1900 ريال أحصل على تمويل لدى شركة إمكان
صممت شركة إمكان للتمويل بالسعودية، حلول تمويلية متنوعة للأفراد، متوفرة للعملاء السعوديين فقط، فيستطيع الآن العملاء السعوديين والمتقاعدين، طلب التمويل الشخصي الإضافي، لدى إمكان للتمويل، من خلال طلب التمويل عن طريق الموقع الإلكتروني، لشركة إمكان، والتمويل الإضافي من إمكان، يتميز بما يلي
- العملاء السعوديين والمتقاعدين الراغبين، في الحصول على التمويل الإضافي، من إمكان متاح لهم سداد، قيمة التمويل خلال فترة زمنية، تبدأ من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر.
- وكذلك يستطيع العملاء السعوديين ، والعاملين بالقطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع شبه الحكومي يحصلون، على مبلغ تمويل، يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.
- ولكن العملاء السعوديين والعاملين بالقطاع الخاص، يحصلون على مبلغ تمويل، يصل إلى 1500000 ريال سعودي.
- يتميز التمويل الشخصي الإضافي، من إمكان ، بأن التمويل لا يشترط وجود كفيل.
وفرت شركة إمكان للتمويل، بالمملكة حاسبة التمويل والتى تمكن العميل، من حساب قيمة القرض، وذلك عن طريق الدخول على الموقع ،الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل، ثم الدخول على التمويل الشخصي الإضافي، وإدخال بيانات التمويل، والحصول على قيمة التمويل، لدى شركة إمكان للتمويل.شروط التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية
حددت شركة إمكان للتمويل بالسعودية، عدد من الشروط والضوابط، والتى يجب توافرها، وذلك من أجل الحصول على القرض الإضافي، لدى إمكان للتمويل، وهو ماسوف نتعرف عليه الآن
- يشترط أن يكون المواطن السعودي ،المتقدم لا يقل عمره عن، 20 عام ولا يتعدى 60 عام.
- التمويل الإضافي من إمكان، متوفر للعملاء السعوديين، فقط العاملين بالقطاع، الحكومي والقطاع شبة الحكومي، والقطاع الخاص.
- يتمكن العملاء المتقاعدين، من طلب التمويل الإضافي، لدى إمكان للتمويل.
- 2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى، للراتب الشهري للمتقدم، و1900 ريال سعودي، هو الحد الأدنى لدخل العميل المتقاعد.
- تكون نسبة الاستقطاع 45%.
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