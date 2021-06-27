أخبار اليمن : الشريف‮: ‬أولوياتنا‮ ‬تجسيد‮ ‬نجاحات‮ ‬مشروع‮ "التحديث" ‬تنظيمياً‮ ‬

الشريف‮: ‬أولوياتنا‮ ‬تجسيد‮ ‬نجاحات‮ ‬مشروع‮ "التحديث" ‬تنظيمياً‮ ‬أكد الاستاذ خالد عبدالوهاب الشريف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون التنظيمية، ان المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً مكثفاً ونوعيا بهدف الارتقاء بالعمل التنظيمي ومواكبة خطوات التحديث الجارية حالياً على مستوى كافة تكوينات الحزب بقيادة الشيخ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.‬

وقال‮ ‬الشريف‮ ‬في‮ ‬تصريح‮ ‬لـ‮»‬الميثاق‮«: ‬ان‮ ‬استعادة‮ ‬الاداء‮ ‬المؤتمري‮ ‬لفاعليته‮ ‬تنظيمياً‮ ‬وبما‮ ‬يتناسب‮ ‬مع‮ ‬حجمه‮ ‬ومكانته‮ ‬على‮ ‬الساحة‮ ‬السياسية‮ ‬والوطنية‮ ‬من‮ ‬اهم‮ ‬الاولويات‮ ‬التي‮ ‬نسعى‮ ‬اليها‮.‬

ونوه عضو الامانة العامة إلى ان قطاع الشئون التنظيمية سيبدأ سلسلة خطوات من شأنها تجسيد متطلبات المرحلة ونجاحات اهداف مشروع رئيس المؤتمر لتحديث البناء التنظيمي للأمانة العامة، "كانت اللجنة العامة فوضته بإعداده " . " وفي اكتوبر الماضي تمت مباركته واقراره وكلف‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬بتنفيذه‮"‬.

وبين‮ ‬الاستاذ‮ ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ‬ان‮ ‬قطاع‮ ‬الشئون‮ ‬التنظيمية‮ ‬يحضر‮ ‬لعقد‮ ‬عدة‮ ‬اجتماعات‮ ‬مع‮ ‬الفروع‮ ‬في‮ ‬المحافظات‮ ‬والجامعات‮ ‬لمناقشة‮ ‬ابرز‮ ‬الصعوبات‮ ‬والمعوقات‮ ‬الراهنة‮ ‬وبحث‮ ‬سبل‮ ‬حلها‮ ‬واتخاذ‮ ‬القرارات‮ ‬المناسبة‮.‬

واضاف‮: ‬حريصون‮ ‬على‮ ‬تنفيذ‮ ‬الاجراءات‮ ‬التي‮ ‬من‮ ‬شأنها‮ ‬تعزيز‮ ‬عملية‮ ‬الاتصال‮ ‬والتواصل‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬الفروع‮ ‬والدوائر‮ ‬وذلك‮ ‬تمهيداً‮ ‬للخطوات‮ ‬القادمة‮.‬

‮جدير‮ ‬بالذكر‮ ‬ان‮ ‬قراراً‮ ‬لرئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشيخ‮ ‬صادق‮ ‬بـن‮ ‬أمين‮ ‬ابوراس‮ ‬صدر‮ ‬الاحد‮ ‬الماضي‮ 20‮ ‬يونيو‮ ‬قضى‮ ‬بتكليف‮ ‬الاستاذ‮ ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ‬القيام‮ ‬بأعمال‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬المساعد‮ ‬لقطاع‮ ‬الشؤون‮ ‬التنظيمية‮.‬

وقوبل القرار بارتياح الاوساط المؤتمرية الذين عبروا عن ثقتهم بأن جهود الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر بهذا لجانب المهم ستؤتي نتائج ايجابية ومثمرة اضافة الى اضافة قيادات جديدة تمتلك خبرة ومهارة مشهود لها في العمل التنظيمي.