موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.. أين تقام مباراة الأهلي المصري ضد كايزر تشيف؟

ازداد معدل البحث خلال الفترة الجارية، عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري، وكايزر تشيفز الجنوب الأفريقي، وراح عشاق الكرة العربية يبحثون عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي المصري، فوزًا قاتلًا على الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل المارد الأحمر ثلاثية في شباك الفريق التونسي على ملعب السلام في القاهرة، قبل أن يحقق الأهلي المصري فوزًا مدمرًا على ملعب رادس في قلب العاصمة التونسية.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز

ويستعد الأهلي المصري، لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى الفريق المصري إلى تحقيق اللقب العاشر.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

وتنطلق صافرة نهائي دوري أبطال أفريقيا، 2021 يوم 17 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

يدرس اتحاد الكرة المصري، إرسال خطاب إلى الاتحاد الأفريقي من أجل تقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويرغب اتحاد الكرة أن تقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 16 من شهر يوليو المقبل، بدلًا من يوم 17 من نفس الشهر.

وعلل اتحاد الكرة، أن سبب تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، 24 ساعة فقط، حتى يتمكن لاعبي النادي الأهلي من السفر مع المنتخب الأولمبى إلى طوكيو.

وأبدى فريق كايزرتشيفز، موافقته على تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأن منتخب جنوب أفريقيا، يعانى من نفس الأزمة، حيث من المقرر مشاركة لاعبي كايزرتشيفز فى أولمبياد طوكيو، ولا بد من مشاركة اللاعبين في الفقاعة الطبية يوم 17 يوليو المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي تصريحات صحفية، له أوضح مدرب الأهلي المصري، أن المواجهة مع كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، صعبة للغاية، لافتًا إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة على المارد الأحمر.

وذكر موسيماني، أن كايزر تشيفز لديه القدرة على العودة مجددًا إلى أجواء المباراة حال التعرض للخسارة، ويمتاز الفريق بالقدرة الكبيرة على التحول المفاجئ، ونتائج مبارياته تختلف واحدة إلى أخرى، كما أن لديه شعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية عريضة.

معلومات عن ملعب مباراة نهائي الأهلي و فريق كايزر تشيفز

ومن المقرر أن يستضيف ملعب محمد الخامس، بالعاصمة المغربية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي و كايزر تشيفز، ويعد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا من أفضل وأكبر الملاعب في الشرق الأوسط.

وافتتح ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في 6 مارس 1955 للمرة الأولى، تحت مسمى مارسيل سيردان، بسعة إجمالية 30 ألف مشجع فقط.

وبعد الاستقلال تم تغيير مسمى ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى ستاد دونور، ثم في عام 2000، أطلقت الجهات المعنية في المغرب خطة تحديثات وتجديدات كبيرة في ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتطابق مع المعايير التي وضعتها”فيفا”، وأصبح ملعب محمد الخامس يسع نحو 120 ألف مشجع.

تاريخ الأهلي مع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتعد هذه المرة الثالثة، التي يلتقي فيها الأهلي المصري مع منافس من جنوب أفريقيا، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي 2001، دخل الأهلي في مباراة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتعادل الفريقين في جنوب أفريقيا ، ثم حقق الأهلي الفوز بثلاثية رائعة.

أما في 2013، فدخل الأهلي مباراة قوية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريقين في جنوب أفريقيا، وفي مباراة العودة حقق الأهلي فوزًا بثنائية ويفوز باللقب.