بالخطوات كيفية حجز موعد البنك الأهلي المتحد الكويتي

في العام 1941 كانت بداية الانطلاقة للبنك الأهلي المتحد الكويت، حيث ظل البنك منذ إنشائه حتى العام 1971 تحت الامتياز، ثم تحول وأصبح ملكًا لدولة الكويت، وقد مر بعدة مراحل حيث كان مملوكًا إلى البنك البريطاني الشرق الأوسط، وقد تم تغيير المسمى له حيث أصبح أسمه بنك الكويت والشرق الأوسط، ثم تم تحويل البنك ليصبح كويتي خالص، وذلك بعد الحصول على شهادة التأسيس، حيث أصبح البنك له الريادة الكبرى في عالم المال والاقتصاد داخل الكويت، ومن خلال فروعه المنتشرة، والتي تصل عدد فروعه إلي 40 فرع.

حجز موعد البنك الأهلي المتحد

يعمل البنك على تسهيل كافة السبل أمام العملاء، وذلك من أجل إنجاز الأعمال المقدمة، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المتعاملين من خلال البنك، حيث يقر البنك بوجوب أن يقوم المواطن بحجز موعد، وذلك قبل الذهاب لأي من الفروع، وعليه أن يبرز الباركود الخاص به، والذي تم من خلاله حجز موعد، وذلك حتى يستطيع الدخول للبنك وإنهاء المعاملات الخاصة به.

حجز موعد البنك الأهلي الكويتي

قام البنك بتوفير خدمة الحجز المسبق، وذلك قبل التوجه للبنك بهدف الحفاظ على آمن وصحة المواطنين، كما يهدف إلى تسهيل إجراءات التعامل من خلال البنك، أما عن الخطوات فغنها تتمثل في الآتية: