رقم سوني السعودية الجديد 2021 Sony Saudi Arabia وأسهل طرق التواصل

رقم سوني السعودية الجديد 2021 تم تغييره في في الآونة الأخيرة، فتجددت التساؤلات عنه، لاسيما أن شركة سوني لها عملاء كثيرون في المملكة العربية السعودية فهى واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في جميع الأجهزة الإلكترونية واستطاعت أن تحصل على ثقة الكثير من العملاء، لذا يهم رقم سوني السعودية الجديد وطرق التواصل مع خدمة عملاء سوني جميع المتعاملين معها باحثين عن مواعيد عمل خدمة عملاء سوني في حالة رغبتهم في شراء منتج معين أو الاستفسار عن مشكلة ما، أو طلب الصيانة أو حتى تقديم الشكاوي في أحد الفروع، لذلك نقدم كل مايخص التواصل مع شركة سوني السعودية.

رقم سوني السعودية الجديد 2021

أعلنت شركة سوني السعودية عن عدد من التغييرات المختلفة بخصوص خدمة التواصل مع العملاء، حيث يمكن التواصل مع رقم سوني السعودية الجديد بسهولة بعد أن ورد للشركة تساؤلات بشكل الخط القديم، لذا أتاحًت رقم هاتف جديد لتوضيح المشكلة على الفور للموظف من خلال الاتصال على 8008440483 أو 8008500542.

طرق التواصل مع خدمة عملاء سوني

بجانب عرض رقم سوني السعودية الجديد، هناك طرق التواصل مع خدمة عملاء سوني للرد على الاستفسارات أو حتى الشكاوي، وذلك من خلال الآتي:

رقم الجوال (لعملاء شركة الاتصالات السعودية): 8008440483

رقم الجوال (لغير عملاء شركة الاتصالات السعودية): 8008500542

موقع سوني الإلكتروني https://www.sony.com/ar-sa

مواعيد عمل خدمة عملاء سوني

تعمل خدمة عملاء سوني من الأحد لـ الخميس من الساعة 9:00 صباحًا لـ 5:50 مساءً حسب توقعي السعودية مع الحرص على التواجد في المواعيد المحددة للاستفادة من الخدمة بأكمل وجه.

شركة سوني

تعتبر شركة سوني من أكبر الشركات في المنتجات الإلكترونية على مستوي العالم، فهي شركة يابانية بارزة متعددة الجنسيات، مقرها في منطقة كونان في ميناتو باليابان، وتعتبر أكبر مشغل لألعاب الفيديو وثانى أكبر تسجيل، لذا رقم سوني السعودية الجديد يرغب معرفته الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة للتعامل معها حسب استخداماتهم.