خطوات حجز موعد اختبار قيادة الكويت moi.gov.kw

يهتم الكثير من المواطنين الكويتيين بالبحث عن الطرق التي يمكنهم من خلالها القيام بحجز موعد اختبارات الحصول على رخصة قيادة، ومن هنا فقد بدأت وزارة الداخلية الكويتية، ومن خلال إدارة المرور التابعة لها في إتاحة الفرصة أما المواطنين للقيام بحجز موعد مسبق، وذلك عبر الإنترنت، حيث يمكن للجميع الحجز عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك للحصول على رخصة القيادة المطلوبة.حجز موعد اختبار قيادة
في 30 يونيو 2020 كانت الحكومة الكويتية ومن خلال وزارة الداخلية التابعة قد قررت فتح باب الحجز للحصول على رخصة القيادة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها عبر شبكة الإنترنت، على أن يتم استقبال المواطنين الكويتيين الذين قاموا بالحجز المسبق عبر الموقع من خلال مراكز المرور التابعة للوزارة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن يستمر توافدهم لإجراء الاختبارات المختلفة حتى الساعة الخامسة مساءً.حجز موعد فحص المرور
المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة، يمكنهم القيام بحجز موعد للاختبارات من خلال عدة خطوات يمكن اتباعها :
- يتم الدخول أولًا للحجز من خلال الموقع الرسمي الخاص ب وزارة الداخلية الكويتية، وذلك عبر شبكة الإنترنت.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها.
- نقوم بالدخول على الإدارة العامة للمرور المتواجدة بالموقع.
- بعد ذلك نقوم باختيار حجز موعد اختبار رخصة قيادة، وذلك من خلال الضغط على الخدمة المراد إتمامها.
- تظهر الشروط والأحكام أمامك، عليك أن تقوم بالضغط على موافق، وذلك لاستكمال بقية البيانات المطلوبة.
- يتم بعد ذلك القيام بإدخال البيانات المطلوبة، مثل كتابة الرقم المدني، ثم يتم اختيار التاريخ والموعد المناسبين لتوجهك للمرور من اجل إجراء الاختبار.
- عليك في النهاية أن تقوم بطباعة الموعد الذي تم تحديده لك إلكترونيا، ومن ثم الاحتفاظ بالباركود الخاص بك، وذلك حتى تتمكن من الدخول للاختبار في الموعد المحدد لك.
- قامت وزارة الداخلية بتخصيص رابط يمكن للمواطنين الراغبين في إجراء الاختبارات المختلفة بالحجز من خلاله.
- وذلك حتى يتم لتسهيل عليهم من أجل إنجاز المطلوب، وكذلك للتخفيف والتيسير عليهم.
- وبهذا نكون قد قدمنا لكم الخطوات اللازمة للتمكن من حجز موعد اختبار القيادة بدولة الكويت العربية.
الوسوم
يهتم الكثير من المواطنين الكويتيين بالبحث عن الطرق التي يمكنهم من خلالها القيام بحجز موعد اختبارات الحصول على رخصة قيادة، ومن هنا فقد بدأت وزارة الداخلية الكويتية، ومن خلال إدارة المرور التابعة لها في إتاحة الفرصة أما المواطنين للقيام بحجز موعد مسبق، وذلك عبر الإنترنت، حيث يمكن للجميع الحجز عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك للحصول على رخصة القيادة المطلوبة.حجز موعد اختبار قيادة
في 30 يونيو 2020 كانت الحكومة الكويتية ومن خلال وزارة الداخلية التابعة قد قررت فتح باب الحجز للحصول على رخصة القيادة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها عبر شبكة الإنترنت، على أن يتم استقبال المواطنين الكويتيين الذين قاموا بالحجز المسبق عبر الموقع من خلال مراكز المرور التابعة للوزارة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن يستمر توافدهم لإجراء الاختبارات المختلفة حتى الساعة الخامسة مساءً.حجز موعد فحص المرور
المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة، يمكنهم القيام بحجز موعد للاختبارات من خلال عدة خطوات يمكن اتباعها :
- يتم الدخول أولًا للحجز من خلال الموقع الرسمي الخاص ب وزارة الداخلية الكويتية، وذلك عبر شبكة الإنترنت.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بها.
- نقوم بالدخول على الإدارة العامة للمرور المتواجدة بالموقع.
- بعد ذلك نقوم باختيار حجز موعد اختبار رخصة قيادة، وذلك من خلال الضغط على الخدمة المراد إتمامها.
- تظهر الشروط والأحكام أمامك، عليك أن تقوم بالضغط على موافق، وذلك لاستكمال بقية البيانات المطلوبة.
- يتم بعد ذلك القيام بإدخال البيانات المطلوبة، مثل كتابة الرقم المدني، ثم يتم اختيار التاريخ والموعد المناسبين لتوجهك للمرور من اجل إجراء الاختبار.
- عليك في النهاية أن تقوم بطباعة الموعد الذي تم تحديده لك إلكترونيا، ومن ثم الاحتفاظ بالباركود الخاص بك، وذلك حتى تتمكن من الدخول للاختبار في الموعد المحدد لك.
- قامت وزارة الداخلية بتخصيص رابط يمكن للمواطنين الراغبين في إجراء الاختبارات المختلفة بالحجز من خلاله.
- وذلك حتى يتم لتسهيل عليهم من أجل إنجاز المطلوب، وكذلك للتخفيف والتيسير عليهم.
- وبهذا نكون قد قدمنا لكم الخطوات اللازمة للتمكن من حجز موعد اختبار القيادة بدولة الكويت العربية.
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