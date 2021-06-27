البرهان يؤكد المضى فى تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، على المضى قدما وبإرادة سياسية قوية، فى تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان والإسراع فى تشكيل الآليات واللجان المختصة بذلك.





والتقى البرهان، اليوم الأحد، مع ممثلى تنظيمات الترتيبات الأمنية لسلام دارفور. وقال الفريق سليمان صندل حقار رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة "العدل والمساواة"، فى تصريح صحفى، إن اللقاء ناقش قضايا الترتيبات الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة العليا واللجان الدائمة لوقف إطلاق النار واللجان القطاعية والتمثيل السياسى وتمثيل الضباط فى القوات النظامية. وأضاف: "لمسنا اهتماما كبيرا من القائد العام رئيس المجلس الأعلى المشترك لوقف إطلاق النار بهذه القضايا ونبشر قواتنا المنتشرة ببلادنا، بأننا نعمل بإصرار وروح الفريق الواحد على تذليل كافة الصعاب التى تعترى تنفيذ هدفنا المشترك".

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