نتائج الامتحانات في الكويت بالرقم المدني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتائج الامتحانات في الكويت أصبحت الآن من اكثر الأشياء التي يبحث عنها الإباء والأبناء في جميع أرجاء الكويت على شبكة الأنترنت، ومن هذا المنطلق فان طلاب المرحلة الثانوية وهي مرحلة الثاني عشر على موعد مع أعلان نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني اليوم وهذا بفعل ما أكدته وزارة التربية والتعليم في الكويت علي لسان ويزرها باعتماد نتائج الثانوية العامة 2021 ” علمي – أدبي ” اليوم السبت الموافق 26 يونيو، حيث أنهى جميع الطلاب اختبارات آخر العام الدراسي 2021 وكانت الامتحانات الخاصة بصف الثاني عشر قد بدأت من تاريخ 9 يونيو حتى 19 يونيو، وجاءت جميع اختبارات كافة المواد في مستوى الطالب المتوسط ولم ترصد وزارة التعليم بالكويت أي شكاوى أو مخالفات، بل بالعكس كان هناك شكر وتقدير من جانب أولياء الأمور والطلاب على ما شهدت الاختبارات من سهوله ويسر، وأعلنت الوزارة انه في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا سوف يتم أعلان نتاج الامتحانات في الكويت، كما أضافت وزارة التعليم أن هناك مراسم إعلان لنتائج الطلاب عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث ينتظر أكثر من 50 ألف طالب وطالبة إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الصف الثاني عشر عبر موقع المربع الإلكتروني ” منصة وزارة التعليم الكويتية” بالرقم المدني.

نتائج الامتحانات في الكويت بالرقم المدني

وبسبب عوده انتشار جائحة كرونا مره اخري مع بداية العام الدراسي كان هناك قلق كبير بين الطلاب وأولياء الأمور والذي تسبب في إلغاء بعض المناهج الدراسية والفصول خوفا من تفشي الوباء بصورة كبيرة مرة اخري خصوصا انه يوجد الكثير من الطلاب المقيمين يؤدون اختبارات هذه المرحلة، إلا أنه تم تعويض ذلك بعد قلة عدد الإصابات وانتظام الدراسة عن بعد إلكترونيا “أون لاين”، ويمكن لجميع طلاب المراحلة الثانوية الكويتية الاطلاع علي نتائج الامتحانات في الكويت لجميع المراحل التعلمية التي ظهرت نتائجها بالفعل وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، وفي نفس السياق أشارت وزارة التربية في الكويت أن نتائج الطلاب هذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة برغم الظروف الوبائية التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أنها لم تستغرق سوى أسبوع واحد فقط شمل التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد الأخير إلكترونيا.

الاستعلام عن النتائج عبر رابط المربع الإلكتروني الكويتي

وفي هذا الصدد قامت وزارة التربية الكويتية بتخصيص موقع المربع الإلكتروني لعرض كافة نتائج الامتحانات في الكويت ولكن أولا يجب عليك اتباع بعض الخطوات الأساسية التي من خلالها يمكن الحصول علي نتيجة الطلاب بشكل صحيح، وهذه الخطوات هي كما يلي:

ملحوظة هامة يجب أخذها في الاعتبار أن بسبب الأقبال الشديد من الطلاب وأولياء الأمور علي دخول الموقع الخاص بنتائج الامتحانات في الكويت قد تلاحظ بطي شديد في أظهار النتائج ولكن هذا أمر طبيعي ووارد بسبب هذا الأقبال.

والجدير بذكر سوف يوفر الموقع الإلكتروني لنتائج الطلاب لهذا العام الدراسي كشوف درجات الطلاب في كافة المواد التي تم درستها بالفعل أثناء العام الدراسي المنقضي، كما سوف يتم توفير سجل بيانات وتعرف على الدرجات، ومن جانبها أكدت الوزارة أن عملية التصحيح لكافة الاختبارات قد انتهت بالفعل وهم الآن في مرحلة الأعداد النهائي للإعلان عن نتائج الامتحانات في الكويت بكافة مراحلها التعلمية المختلفة وتم اعتماد نتيجة المرحلة الثانوية علمي وأدبي بشكل رسمي يوم السبت الماضي 26/5/2021، ومن هذا المنطلق قد تم بالفعل عقد مراسم إعلان النتيجة عبر التلفاز الكويتي الرسمي، وعرض قوائم الطلاب الأوائل ودرجاتهم في نهاية العام.