بالفيديو.. اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة بالسعودية

أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أنها اكتشفت أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ نحو 37 مليون سنة، شمال غربي المملكة.
ويعد هذا الاكتشاف، بحسب الهيئة، الأول من نوعه في المملكة، علما أن الحوت المكتشف يعود للعصر الأيوسيني.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبد الله بن مفطر الشمراني، إن هذا الاكتشاف يخدم العمل البحثي والعلمي، خاصة في مجال الأحافير، مشيرا إلى أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم.
ورأى الشمراني أن من شأن هذا الاكتشاف أن "يثري الساحة العلمية لما يمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم، يكشف لنا أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة".
وأشار المسؤول إلى أن فريقا متخصصا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية، مسح جروف الرشراشية الجيرية قرب محافظتي القريات والحديثة، للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل 37 مليون سنة.
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