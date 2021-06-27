واشنطن تدعم مبادرة حمدوك لتشكيل جيش سودانى موحد

جدة - نرمين السيد - أبدت الولايات المتحدة دعمها لمبادرة السودان لإصلاح الجيش ودمج جميع القوات فى كيان وطنى محترف واحد، حسب بيان نشره الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال البيان إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلنكين أكد لرئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، دعم واشنطن لمبادرة الأخير، المتضمنة "إصلاح القوات المسلحة السودانية ودمج جميع القوات فى جيش وطنى واحد ومحترف وتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ خطوات إنشاء المجلس التشريعى". ووفقا للبيان، فقد ناقش بلنكين هاتفيا مع حمدوك، التقدم المحرز فى إطار تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسى والأمنى والاقتصادى، وتنفيذ اتفاقات السلام السودانية والتزامه بإقامة العلاقات مع إسرائيل.

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