نتائج امتحانات الكويت الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2021 وخطوات الاستعلام الان

نتائج امتحانات الكويت الصف الثاني عشر بالرقم المدني 2021 محور اهتمام ألاف من الطلاب والطالبات من أجل التعرف على الرابط الإلكتروني المفعل من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية، بالتزامن مع إعلان الوزارة أن نتائج الثانوية سوف يتم الإعلان عنها يوم السبت الموافق 26 من شهر يونيو الجاري بتمام الساعة السابعة والنصف، في كافة مدن ومناطق الكويت، من خلال بوابة إلكترونية موحد، يتمكن الطلاب من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت للعام الدراسي 2021، من خلال اسم الطالب والرقم المدني الخاص به للقسمين العلمي والأدبي، وأشارت الوزارة بأن النتائج سوف تكون متاحة بشكل كشوفات تضم جميع أسماء الطلاب في مدن الكويت المتنوعة.

تقدم لأداء الاختبارات أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مرحلة الثانوية العامة بالكويت بشهر يونيو.

انتهى طلاب القسم العلمي من الاختبارات بيوم 24 من نفس الشهر، أوما القسم الأدبي انتهى يوم 25.

ومن وقتها ويبذل فريق عمل الكنترول قصاري جهدها لكي يعلن عن النتائج بشكل رسمي في القريب العاجل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها الإعلان عن النتائج يوم السبت الموافق 26 يونيو على أن يحصل عليها الطالب بشكل إلكتروني من خلال الرقم المدني.

واتبعت الكويت هذا من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيرس كورونا المستجد ولمنع التزاحم والتكدسات على المدارس.

في الوقت الحالي تستعد البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات الكويت بطرح كشوفات أسماء الطلاب.

بطرح كشوفات أسماء الطلاب. ولكن الوزارة طمئنت أولياء الأمور بأن لا داعي للقلق فإن نتيجة امتحانات الطلاب بالكويت مرضية للغاية وأفضل بكثير من السنوات التعليمية السابقة.

وأضافت أن النتائج سوف يتم رفعها على الموقع اليوم طبقاً لأخر تصريحات العديد من المديريات التعليمية في الكويت.

كما أن الوزارة حرصت على أن تكون الخطوات المتبعة للحصول على النتيجة عبر شبكة الانترنت.

يتم إضافة الاسم والرقم المدني واتباع خطوات الموقع وسوف يظهر أمامك شرح تفاصيلي لدرجات جميع المواد الدراسية فور اعتماد النتيجة على الموقع.

وقد أشار الدكتور “على المضف” أنه يشرف بنفسه على خطوات اعتماد النتيجة وجاري الانتهاء من رفع الكشوفات.

انتهت جميع المديريات التعليمية من مهام التصحيح ورصد الدرجات لاختبارات الثانوية العامة لعام 2021.

وقد اتبعت جميع الإجراءات الوقائية المتبعة ولن يحدث أي حالات إصابة وتمت بسلام.

سوف يتم الإعلان عن مراسم ظهور النتائج من خلال شاشة التلفزيون الكويتي بمؤتمر صحفي.

ويقوم بعرض قائمة أسماء الطلاب الأوائل والدرجات والمجموع الكلي لهم بنهاية العام.

ويتحورون معهم للتعرف على الكليات المفضلة لديهم ويرغبون بالالتحاق بها.

ويتم بعدها بشكل مباشر رفع نتائج الطلاب للمرحلة الثانوية عبر بوابة الكويت التعليمية الرسمية.

على أن تتوفر للأقسام المختلفة العلمي والأدبي وكذلك الديني.

بعد أن تم عقد المؤتمر الخاص بالإعلان عن نتائج امتحانات الكويت لطلاب الصف الثاني عشر “الثانوية” بالكويت عبر التلفزيون الكويتي المجانية المفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، وبإمكانك الآن كافة الطلاب والطالبات الاستعلام عنها بهذا الرابط بشكل إلكتروني واتباع هذه الخطوات: