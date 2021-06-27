رابط محدث نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت.. الصف الثاني عشر بالرقم المدني

نتيجة الثانوية العامة 2021، التي أصبحت الآن الأكثر بحثاً في الكويت خلال الساعات القليلة الماضية من أجل التعرف على نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني، حيث أعلنت وزارة التعليم الكويتية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس النتيجة على رابط موقع المربع الإلكتروني، بعدما حضر ما يقارب من 50 ألف طالب وطالبة الاختبارات التي استمرت حتي الأربعاء الرابع والعشرين من شهر يونيو 2021 وذلك الشعلة العلمية.

فيما استمرت الامتحانات للشعب الأدبية حتي يوم الخميس الخامس والعشرين من نفس الشهر، وفور الانتهاء من الاختبارات بات حديث أولياء الأمور الطلبة عن موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية والتي تعد بمثابة النقطة الفاصلة في حياة أبناءنا الطلاب والطالبات، وخاصة الراغبين في الالتحاق بكليات القمة مثل كلية الطب وكلية الهندسة وغيره من الكليات التي تضمن وجود فرص عمل للشباب.

بدأت وزارة التربية والتعليم بالكويت إصدار نتيجة شهادة الثانوية العامة والتي شهدت نسبة نجاح مرتفعة عن الأعوام السابقة، الأمر الذي أسعد ملايين الأسر في الكويت، حيث ظل الطلاب والطالبات في حالة من الترقب والانتظار دامت ما يقارب عشرين يوم تقريباً، منذ أن انتهي الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات التي أجريت في ظل ظروف وإجراءات احترازية قوية جداً تضمن سلامة وصحة جميع الطلاب والطالبات من وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر في البلاد منذ العام الماضي والذي راح ضحيته الألف المواطنين والمقيمين بالكويت، حيث أصبحت لا تخلو محافظة من هذا الوباء، لذا نجحت وزارة التعليم في الكويت بالمرور بالطلاب إلي بر الأمان دون أن يتعرض أحد ممثلي المنظومة التعليمية بالعدوي من هذا الوباء، مثلما حدث في نتيجة امتحانات السانيكام 2021 بالجزائر.

بدأ منذ أمس إقبال كبير من طلاب الصف الثاني عشر على رابط المربع الإلكتروني، الذي يوفر النتيجة لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا، حيث يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا دون الحاجة إلي الذهاب إلى المدارس وخاصة في ظل الأزمة العالمية والتي تتطلب منا جميعا اتباع شروط التباعد الاجتماعي ألا وهي أزمة كوفيد 19 المنتشر في العالم اجمع منذ بداية فبراير من العام الماضي.

تتم ألية التعرف علي نتيجة الثانوية من خلال اكثر من طريقة الطريقة الأولي عن طريق الاشتراك في خدمة شركة الاتصالات زين للاستعلام عن النتيجة، حيث تقدم لك الشركة النتيجة في رسالة قصيرة علي هاتفك.

الطريقة الثانية التي يستطيع من خلالها الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية الاستعلام عن النتيجة تتم من خلال اتباع النقاط البسيطة التالية:

الدخول إلي رابط نتائج الصف الثاني عشر. تسجيل الرقم المدني. كتابة رقم الجلوس. الضغط على بحث. انتظر لحظات بسيطة وتظهر النتائج.

أوائل الثانوية العامة في الكويت

هنئي وزير التعليم الكويتي علي المضيف الطلاب والطالبات المتفوقين وخاصة الأوائل وتنمني لهم التوفيق والتقدم ورفع راية التعليم الكويتي بين صفوف الدول المتقدمة، وذلك في ظل سعيه الدائم في التقدم والازدهار لكل من يعمل بالمنظومة التعليمية، حيث جاء الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة في التخصص العلمي هذا العام 2021 مقيم يحمل الجنسية المصرية يدعي “أحمد وائل المحمدي” كان يدرس في مدرسة “مشاعل الجهراء الأهلية”.

فيما جاء في المركز الأول مقرر أيضاً والحاصل على الدرجة النهائية 100% الشاب الكويتي “بلال عصام الدين” في التخصص العلمي.

كما أعلن وزير التعليم الكويتي أوائل الثانوية في التخصص الأدبي، وهي الطالبة “مريم محمد خويشان الديحاني”.

تزايدت عمليات البحث الآن بعد أن اعلن نتائج الثانوية 2021/2020 من قبل من لم يحالفهم الحظ في النتائج هذا العام، ويبحث عن موعد اختبارات الدور الثاني، حيث جاءت مواعيد الاختبارات للمراحل الدراسية الثلاثة كالتالي:

المرحلة التعلمية التاريخ موعد اختبارات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 26/9/2021 29 سبتمبر 2021 موعد اختبار الثانوية العامة 3/10/2021 3 أكتوبر 2021

وصلنا إلى شرح كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت الصف الثاني عشر بالرقم المدني.