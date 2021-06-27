كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 bem.onec وموعد إعلان نتائج البيام برقم التسجيل المباشر

ينتظر الكثير من الطلاب تفعيل رابط نتائج البيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات البيام 2021 علمي والفيزياء والمقترحات، حيث يسعى الكثيرين إلى استدعاء شهادة التعليم المتوسط برقم التسجيل للامتحان.

موعد ظهور نتائج البيام 2021

وكشفت مصادر مطلعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات انه من المقرر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الجزائرية نتائج البيام والمرحلة الإعدادية في الجزائرية السانكيام 2021 برقم التسجيل الخاص بكل طالب عبر موقع الديوان الوطني، حسبما أعلنت وزارة التعليم الجزائرية دورة جوان يوينو يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021.

ياتي ذلك بعدما أدى طلاب المرحلة الإعدادية 2021 وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

وتتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم خاصة بعد تحوره في عدد من البلدان على رأسها بريطانيا والهند، في ظل عدم الاستقرار على لقاح فعال وعلاج للفيروس التاجي.

وشهدت الامتحانات إجراءات احترازية مشددة من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال الدخول إلى مقار الامتحانات وأثناء أدائها، والكشف الحراري على الطلاب لضمان سلامتهم وعدم انتقال العدوى فيما بينهم.

ومن المقرر تفعيل رابط موقع فضاء الأولياء التلاميذ فور اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 نتيجة البيام بالرقم الامتحاني للطلاب في المرحلة المتوسطة بالجزائر. وتجري حاليا عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق الطلبة والطالبات على مستوى 70 مركزا لتصحيح أوراق إجابات الطلبة المترشحين للامتحانات في جميع الولايات الجزائرية تمهيدَا لإعلانها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021برقم التسجيل

وحددت وزارة التعليم في الجزائر عدد من الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام للمرحلة الإعدادية في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تتمثل فيما يلي:-

أولا: تسجيل الدخول على رابط موقع “الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات“.

ثانيا: اكتب رقم التسجيل الخاص بك في الامتحانات.

ثالثا: سجل رقم المرور الخاصة بك بعد التأكد من صحتها.

رابعا: أجب على سؤال العملي الحسابية للتأكد من كونك لست روبوت.

خامسا: اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج بيام 2021.