رابط التسجيل وتقديم الكلية التقنية البوابة الإلكترونية للقبول المؤسسة العامة للتدريب التقني “قبولي”

رابط التسجيل وتقديم الكلية التقنية البوابة الإلكترونية للقبول التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي” والتي أعلنت من خلال إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم وجدة والطائق ومكة والأحساء ولمدينة المنورة والعديد من مناطق المملكة، أعلنت عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2021 وذلك على رابط التقديم والتسجيل في الكلية التقنية، وتم الإعلان على وكالة الأنباء السعودية واس spa.gov.sa، حيث تم الإعلان عن قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بفتح بوابة القبول الإلكتروني، وذلك للراغبين من الطلاب والطالبات “بنين وبنات” في التقديم والتسجيل على البرامج الخاصة بدبلوم الكليات التقنية وفروعها المنتشرة في المنشآت التدريبية بمناطق المملكة المختلفة.

البوابة الإلكترونية للقبول التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي”

وتجدر الإشارة إن أن التسجيل في الكلية التقنية للعام الحالي 2021 متاح حاليا لطلاب وطالبات الثانوية العامة الخاصلين على شهادة الثانوية، وكذلك التسجيل مُتاح لخريجي وخريجات دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وخريجي وخريجات العمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1443، هذا وقد صرح محمد بن صالح المذن مدير إحدى الإدارات بأن التسجيل ممتد ومستمر طبقا للمواعيد التالية.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2021

وتجدر الإشارة إلى أن الكلية التقنية للبنين بالطائف قد أعلنت عن مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام 1443 وذلك في التخصصات التالية:

الإلكترونيات. القوى الكهربائية. الشبكات. الدعم الفني . الإنتاج. المحركات. العمارة. المدني. المساحة. الإدارة المكتبية. المحاسبة. التسويق. لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة رابط جميع إدارات التدريب التقني والمهني بجميع مناطق المملكة.

مواعيد التقديم والتخصصات المتاحة لدبلوم الكلية التقنية

وتجدر الإشارة إلى تصريحات المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية بأن فترة القبول والتسجيل إلكترونياً ستبدأ صباح يوم الأحد 17 ذو القعدة وتستمر حتى تمام الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء القادم الموافق 27 ذو القعدة ، وذلك من خلال رابط بوابة قبولي، وفور الانتهاء من عملية التسجيل ستبدأ على الفور عملية فرز المتقدمين بالتسجيل، على أن تتم إرسال رسائل نصية للمقبولين يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين يومي 3 و4 ذي الحجة، أما عن عملية القبول النهائي ستبدأ الإثنين الموافق 16 من ذو الحجة 1442، وذلك وفق قواعد استكمال الطاقة الاستيعابية، والتي تتم حسب معايير المفاضلة المعتمدة وشروط 60 ٪ لشهادة الثانوية و 40 ٪ لاختبار القدرات، هذا وقد تم حصر التخصصات في 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية وهي كالتالي:

التسويق.

الإدارة المكتبي.

المحاسبة.

القوى الكهربائية.

التقنية المدنية، التقنية المعمارية.

إدارة الفندقة.

السفر والسياحة.

تقنية الإنتاج.

ميكانيكا السيارات.

التبريد والتكييف.

تخصص السلامة والصحة المهنية.

هذا ويجب أن ننوه على أهمية قيام الراغبين في التسجيل والتقديم على البوابة الإلكترونية للقبول التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي” يجب عليهم إدخال البيانات بصورة صحيحة ودقيقة، وكذلك لمتابعة آلية القبول، وتفحص الرسائل النصية القصيرة على هواتفهم المحمولة.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية.

أن يكون الراغب في التسجيل حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب.

بشرط ألا تتجاوز المدة على تاريخ الحصول على المؤهل خمس سنوات.

أن لا يتجاوز سن الراغب في التسجيل ثلاثون عام.

يجب اجتياز اختبارات القدرات العامة من المركز الوطني للقياس.

شروط التسجيل في الكلية التقنيةرابط الكلية التقنية البوابة الإلكترونية للقبول تسجيل دخول مستخدم جديد

يجب أولا الدخول على رابط مستخدم جديد للتسجيل في البوابة الإلكترونية للقبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبولي، ثم استكمال البيانات التالية.

هذا وقد صرحت الكلية التقنية بأن التقديم سيكون متاحاً من يوم الأحد الموافق 17 ذو القعدة 1442، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب التسجيل والتقديم يوم يوم الأربعاء الموافق 26 من ذو القعدة 1442، والتسجيل يتم من خلال البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأضافت بأن باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي القادم.