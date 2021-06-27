أمن الدولة تؤجل المحاكمة بقضية “الفتنة” للأربعاء

دوت الخليج :- قررت محكمة أمن الدولة الأحد، تأجيل المحاكمة بقضية الفتنة إلى الساعة الواحدة من يوم الأربعاء المقبل.

وقال المحامي محمد العفيف عن المتهم في القضية باسم عوض الله، إن أي شخص نجد مصلحة للاستماع شهادته سيتم دعوته والقرار النهائي لإجابة الطلب من عدمه يعود للمحكمة صاحب القرار الفصل بدعوة الشهود.

وأضاف العفيف، أنه تم توكيل محامي أمريكي ويتابع القضية عبر الاتصالات ولم يحضر إلى المحكمة؛ كون الجلسات تعقد بشكل سري، لافتا إلى أن دوره يقتصر على متابعة حيثيات القضية الشكلية والمضمونية.

ومن جانبه أكد المحامي علاء الخصاونة عن المتهم في القضية الشريف حسن بن زيد، أنه تم تقديم الافادات الدفاعية للمتهم الأول والثاني حسب الأصول القانونية.

وأضاف الخصاونة، أنه تم تأجيل الجلسة لغايات تقديم قائمة في البينات الدفاعية التي هي على شقين الشخصية والخطية.